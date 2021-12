Inscrições do PSS para professor-substituto da IFPA terminam nesta sexta, 17

Encerram-se nesta sexta-feira (17) as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de professores-substitutos para atuarem nos cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) no campus Itaituba.

A seleção prevê a contratação por tempo determinado de professores nas áreas de sociologia (1 vaga), engenharia civil (1 vaga), informática (1 vaga), e biologia (1 vaga). A jornada é de 40 horas semanais e, de acordo com o edital, dependendo da área, a remuneração pode chegar a R$ 5.402,02.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma presencial no IFPA campus Itaituba, até esta sexta-feira (17), das 9h às 11h e das 15h às 17h. Os candidatos inscritos passarão por duas etapas de avaliação: a prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório; e a prova de títulos, de caráter classificatório.

O prazo de duração do contrato, conforme prevê o edital, é de 12 meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final e assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da administração.