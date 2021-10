Imprensa Oficial do Estado do Pará abre seleção para contratação de temporários

A Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) anunciou a realização de processos seletivo para provimento de quinze vagas e cadastro de reserva em funções temporárias de Nível Médio, sendo onze vagas para os Cargos de Assistente Administrativo e quatro para Técnicos de Operações Gráficas, todas em Belém. Segundo o edital, a seleção será realizada por meio de análise documental e curricular e mais entrevista, todas de caráter eliminatório e classificatório.

Veja mais vagas de emprego no Pará

As inscrições para participar do PSS são gratuitas e começam na próxima quinta-feira (07), terminando na segunda, 11 de outubro. Ela devem ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (www.sipros.pa.gov.br). No mesmo endereço, o candidato tem acesso ao edital com todas as regras do processo seletivo.

O contrato administrativo terá duração de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério e/ou necessidade da administração. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais, em horário estabelecido de acordo com a necessidade da IOEPA. A remuneração base é R$ 1.100,00. Os aprovados devem trabalhar na sede da Imprensa Oficial, na Travessa do Chaco, Bairro do Marco, em Belém