Ideflor-Bio abre seleção para contratações temporárias em Belém e Oriximiná

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio) vai realizar Processo Seletivo Simplificado (PSS) para selecionar candidatos a fim de desempenharem as funções de Técnico em Gestão Ambiental (Engenheiro Florestal e Engenheiro Agrônomo), com vencimentos de R$ 1.669,97, Assistente Administrativo e Auxiliar Operacional com vencimentos R$1.100,00. As contratações temporárias se darão nos municípios de Belém e Oriximiná.

Conforme informações publicadas nesta quinta-feira (26), no Diário Oficial do Estado, as inscrições, que são gratuitas, estarão abertas a partir desta sexta-feira (27) e seguem até segunda (30).

No total, estão sendo ofertadas seis vagas. A jornada de trabalho será de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais.