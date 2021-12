IBGE abre quase 7 mil vagas temporárias no Pará para Censo 2022

O IBGE divulgou quatro editais para a contratação de cargos temporários para trabalhar na realização do Censo Demográfico 2022. Por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), serão contratados servidores em todo o Brasil. Só no Pará, serão 6.121 recenseadores contratados, além de 59 agente censitário de administração e informática (acai); 190 agentes censitários municipais (acm); e 606 agentes censitários supervisores (ACS).

O cargo com maior número de vagas é o de recenseador, para o qual é exigido o diploma de ensino fundamental completo. Não há valor fixo de remuneração, já que os recenseadores ganham por produção. O valor é calculado com base no número de unidades visitadas, na taxa de remuneração dos setores censitários que o recenseador for percorrer, no número de questionários respondidos e no número de pessoas recenseadas.

Os candidatos aprovados nesse cargo devem ser convocados para o treinamento e contratação no mês de junho de 2022. Os contratos devem ter duração de três meses, podendo ser prorrogados. Os recenseadores não precisarão cumprir horários fixos e podem trabalhar em dias de semana, feriados ou finais de semana. Além disso, terão direito a 13º salário e férias proporcionais aos dias trabalhados e à produção.

Já os agentes censitários de administração e informática (ACAI) serão responsáveis pelo suporte às atividades administrativas e de tecnologia da informação necessárias ao funcionamento das coordenações de subárea do Censo Demográfico 2022, como contratações, pagamentos, suprimentos e apoio de serviços de informática aos Postos de Coleta e suas equipes. O cargo oferece remuneração de R$ 1.700, com previsão de contratação a partir de 29 de março de 2022 e duração dos contratos de cinco meses, com possibilidade de prorrogação.

Os cargos de ACM e ACS vão concorrer num mesmo processo, sendo que aos primeiros colocados caberá a vaga de ACM e, do segundo em diante, vagas de ACS. A remuneração para o cargo de ACM é de R$ 2.100 e de ACS é de R$ 1.700. O nível de escolaridade para ambos os cargos é o ensino médio completo. A previsão de contratação dos aprovados em ambos os cargos a partir do dia 31 de maio de 2022, com cinco meses de duração e possibilidade de prorrogação.

As provas para CCA e ACAI estão previstas para o dia 20 de fevereiro de 2022, com resultado programado para o dia 28 de março. Já os candidatos a ACM, ACS e Recenseador farão provas no dia 27 de março e devem receber o resultado no dia 6 de maio de 2022.

Para se inscrever, candidatos a ACM e ACS pagarão taxas de R$ 60,50 e de R$ 57,50 para Recenseador. Todos devem acessar https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21, até 29 de dezembro de 2021. Já para ACAI, o valor da taxa é de R$ 44, pelo site, até o dia 10 de janeiro.