Hospital abre vagas para enfermeiro, técnico de enfermagem e agente de portaria

O Hospital Geral de Tailândia (HGT), no nordeste paraense, abriu, nesta quarta-feira, 23, processo seletivo para vagas de enfermeiro, técnico em enfermagem e agente de portaria, para análise do banco de talentos. A primeira etapa é por avaliação de currículos.

É preciso enviar o currículo atualizado para o e-mail: bancodetalentos.hgt@indsh.org.br com o assunto: Candidato enfermeiro ou Candidato técnico de enfermagem ou Candidato agente de portaria, no período de 23 a 25 de junho. O HGT ressalta que os currículos passarão por triagem sob critérios próprios da instituição para cada vaga.

Com a seleção efetivada, os candidatos que tiverem os currículos aprovados, nessa fase, serão contatados pelo RH do hospital, sobre o local, dia e a hora da realização das provas e entrevistas.

Os candidatos para vaga de enfermeiro devem ter os seguintes conhecimentos e habilidades necessárias para participação no processo seletivo: curso superior em enfermagem concluído; desejável experiência acima de um ano e vivência com rotinas e processos voltados à segurança do paciente; também, é desejável especialização na área hospitalar.

Os candidatos para a vaga de técnico de enfermagem devem ter: curso técnico em enfermagem concluído; inscrição regularizada no Conselho de Classe (Coren); curso de informática (certificado); e é desejável ter experiência acima de seis meses.

Os candidatos à vaga de agente de portaria devem ter: ensino médio completo concluído; curso de agente de portaria; curso de informática; experiência desejável acima de seis meses.