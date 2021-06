Governo do Pará anuncia edital para 1.646 vagas de policial penal

Será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira, 30, o edital do concurso público para o cargo de policial penal. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29) pelo governador Helder Barbalho, juntamente com a titular da Seplad , Hana Ghassan e o titular da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Jarbas Vasconcelos. As informações foram divulgadas pela Agência Pará.

“Abriremos o edital a partir de amanhã (quarta-feira, 30), com 1.646 vagas para policial penal e 299 para cadastro reserva, que deverão ser chamados em seguida. As provas serão dia 24 de outubro e as inscrições de 6 de julho até o dia 8 de setembro, se prepare, para que no dia 24 de outubro você faça uma boa prova e venha trabalhar junto com a gente. Mais 1.646 vagas para as pessoas que estarão sendo concursadas e prestigiadas, que nos ajudarão a fazer um Pará mais seguro e cada vez melhor", disse Helder Barbalho.

📚🗒📍Atenção concurseiros! No dia 06 de julho iniciam as inscrições para o concurso da SEAP. Serão 1.646 vagas para policial penal e mais 299 vagas para cadastro de reserva. A prova será no dia 24 de outubro. pic.twitter.com/TzH2w2VdW5 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 29, 2021

O certame será executado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento (CETAP), responsável pela prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação do certame, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços.

"A abertura do edital para o concurso é mais uma conquista para a segurança pública paraense. Em dois anos e meio chamamos e concluímos concursos que estavam abertos há anos e agora estamos prestes a abrir as inscrições para mais um. Em breve 100% dos policiais penais do Estado serão concursados", garantiu o titular da Seap, Jarbas Vasconcelos.

A secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, disse que o objetivo do concurso na área da segurança pública é alcançar “cada vez mais melhorias, com o aumento do efetivo, além de incentivarmos o ingresso no serviço público com a realização de novos concursos. Dessa forma, o Estado também ganha notoriedade com mais segurança e desenvolvimento”.