Governo avança em concursos públicos que vão contratar mais de 900

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial do Estado (DOE), as comissões que executarão os processos licitatórios dos concursos públicos da Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (Fasepa) e Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). Em breve, os demais certames para área da saúde serão iniciados. Serão 905 vagas a serem preenchidas pelo governo do Estado por meio de concurso público. As informações foram divulgadas pela Agência Pará.

As comissões vão analisar os documentos das empresas interessadas em executar os certames durante processo licitatório que visa à contratação de pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de concurso público para seleção de candidatos.

> Veja mais vagas de emprego no Pará

“O cumprimento do nosso cronograma para a realização de concursos públicos na área da saúde reafirma o nosso comprometimento para com a população, como as pessoas que carecem de atendimento mais humanizado, assim como para quem almeja ingressar na atividade pública na área administrativa também. Estamos na expectativa de ofertar o quantitativo de 905 vagas para saúde no Estado”, ressaltou Hana Ghassan, titular da Seplad.

As provas para a FSCMP, HOL, FHCGV e IGEPREV serão aplicadas em Belém e para FASEPA e SESPA acontecerão nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém .

Os certames vão ofertar vagas para o nível médio e superior com cadastro reserva, sendo 315 vagas para a SESPA, 250 para a FSCMP, 121 HOL, 219 HCGV, 21 IGEPREV e 67 FASEPA .

Todas as informações oficiais sobre os concursos serão divulgadas pelos canais de comunicação da Seplad.