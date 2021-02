Força Aérea Brasileira inscreve até 17 de março; acesse

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu inscrições para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2022 (IE/EA EAGS 2022).

São 223 vagas destinadas a cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, que devem ter completado e ensino médio e ter entre 18 e 24 anos até 31 de dezembro deste ano.

Há vagas para mecânico de aeronaves, material bélico, guarda e segurança e equipamento de voo e controle de tráfego aéreo.

O processo seletivo terá provas escritas, no dia 30 de maio, de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física, além inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental.

Os aprovados em todas as etapas deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), no dia 16 de janeiro de 2022, para a concentração final.

Os alunos que tiverem o aproveitamento estipulado no curso serão promovidos à graduação de terceiro-sargento, e distribuídos e classificados em uma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica (Comaer), localizadas em todo o território nacional.

As inscrições para o processo seletivo, com taxa de R$ 60, vão até 17 de março, no site.