Exército Brasileiro inicia a seleção para militares temporários no Pará, Amapá e Maranhão

A 8ª Região Militar, subordinada ao Comando Militar do Norte, abriu novo período para inscrições no processo seletivo para militares voluntários temporários nos estados do Pará, Amapá e Maranhão. De acordo com informações divulgadas pelo Exército, as oportunidades são para preenchimento de vagas de Oficiais (Ensino Superior) na área de Biomedicina, com habilitação em Análises Clínicas, com soldo inicial de R$ 7.315,00, mais gratificações.

Para concorrer, é necessário entrar no site da 8ª Região Militar (www.8rm.eb.mil.br), onde está disponível o edital com as fases e datas dos processos e as áreas de interesse da Força Terrestre nos estados citados. As inscrições são gratuitas e terminam no dia 10 de setembro.

O profissional precisa ser no mínimo, graduado e algum curso que o habilite para a área em que se inscrever, com diplomas reconhecidos pelo Ministério da Educação. O militar temporário pode ter seu contrato renovado anualmente, com a possibilidade de ocupar o cargo por até oito anos e não deve ser cumulativo com qualquer outro cargo, emprego ou função pública.

Os selecionados irão trabalhar em suas áreas de especialidade e serão empregados em atividades inerentes à carreira militar. Os cargos podem ser acessados no site da 8ª Região Militar.



Durante o processo seletivo, não há, por parte do Exército Brasileiro, obrigatoriedade de convocação de todas as especialidades previstas nos editais ou o compromisso quanto à incorporação dos inscritos. A aprovação assegura, apenas, a expectativa de direito à designação e incorporação, ou seja, a efetiva contratação é condicionada à existência de vaga, de acordo com o efetivo de militares temporários da 8ª Região Militar.