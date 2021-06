Empresa nacional abre vagas de estágio no Pará

Até o dia 28 deste mês a Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, tem inscrições abertas para o Programa de Estágio Universitário e o Programa de Estágio Técnico para Mulheres. Ao todo, são 113 oportunidades disponíveis em 34 cidades do país.

No caso da primeira seleção, há vagas no Pará, nos municípios de Santarém e Primavera. O programa oferta 88 chances para estudantes universitários, divididas nessas duas cidades e em mais 26, em outros Estados. Os selecionados vão trabalhar nas áreas corporativas, industriais e comerciais das diferentes unidades de negócio da companhia – cimento, concreto, argamassas, agregados, coprocessamento e insumos agrícolas.

Já o processo para mulheres selecionará 25 estudantes de cursos técnicos para atuarem nas fábricas da empresa. As vagas focam nos cursos técnicos de segurança do trabalho, química, qualidade, elétrica, produção, manutenção mecânica, mecatrônica, mineração, edificações, meio ambiente, saneamento, metalurgia, entre outros. Neste, não há vagas no Pará, mas em outras 15 localidades.

Todas as informações sobre a localização e requisitos para cada uma das vagas estão disponíveis nas páginas do Programa de Estágio Técnico para Mulheres e do Programa de Estágio Universitário. Segundo a Votorantim Cimentos, os dois programas são uma “oportunidade de desenvolvimento profissional”. Além da integração na empresa e na área, as pessoas selecionadas participarão de formações e treinamentos sobre conteúdos comportamentais, técnicos e de carreira, mas também conhecerão as diversas áreas da empresa, terão contato com executivos e poderão desenvolver diferentes projetos.

“Lançamos mais uma vez o programa de estágio técnico exclusivo para mulheres porque temos o compromisso de aumentar o número destas profissionais na companhia e sobretudo em nossas operações. Essa iniciativa fortalece nossa jornada de diversidade e inclusão em que acreditamos que cada pessoa que entra em nossa empresa é única. O programa também reforça nosso jeito de ser que é trabalharmos juntos de forma ética e humana para ter coragem de transformar e ir além”, disse o gerente de diversidade e inclusão e captação da Votorantim Cimentos, Aldo Frachia.

Toda a trilha de desenvolvimento do processo de seleção dos programas de estágios será feita de forma online. As candidatas e os candidatos aprovados na primeira fase da avaliação (fit cultural e resolução de cases) serão convidadas e convidados a participar de dinâmicas e entrevistas individuais. O programa começa no mês de agosto de 2021 e terá duração de um ano com possibilidade de extensão por mais um ano, dependendo da previsão de formatura.

Serviço:

- Programa Estágio Universitário

Inscrições: até 28/6, pelo site oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagiovc-2021

Vagas: 88

Início do programa: agosto de 2021

Benefícios: bolsa-auxílio e pacote de benefícios compatíveis com o mercado

Localidades: Campo Grande (MS); Cantagalo (RJ); Arapiraca (AL); Goiânia (GO); Maringá (PR); São Paulo (SP); Curitiba (PR); Cascavel (PR); Luís Eduardo Magalhães (BA); Santarém (PA); São Gonçalo (RJ); Sobral (CE); Corumbá (MS); Edealina (GO); Recife (PE); Imbituba (SC); Itaú de Minas (MG); Nobres (MT); Primavera (PA); Rio Branco do Sul (PR); Pirapora (SP); Santa Cruz (RJ); Votorantim (SP); Sobradinho (DF); Xambioá (TO); e Manaus (AM).

- Programa Estágio Técnico para Mulheres

Inscrições: até 28/6, pelo site oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagio.tecnicovc-2021

Vagas: 25

Início do programa: agosto de 2021

Benefícios: Bolsa auxílio e pacote de benefícios compatíveis com o mercado.

Localidades: Cantagalo (RJ); Cajamar (SP); Corumbá (MS); Curitiba (PR); Edealina (GO); Itapeva (SP); Limeira (SP); Nobres (MT); Rio Branco do Sul (PR); Rio de Janeiro (RJ); Salto do Pirapora (SP); São Luis (MA); Sobradinho (DF); Votorantim (SP); e Xambioá (TO).