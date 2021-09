Defensoria Pública abre processo seletivo para contratação de temporários em Belém e Ananindeua

A Defensoria Pública do Estado do Pará vai realizar processo seletivo simplificado para provimento de dez vagas em funções temporárias de nível superior. Conforme edital publicado na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (03), as oportunidades são para os cargos de Analista em TI – Análise e Desenvolvimento de Sistema (Belém), Analista em TI – Banco de Dados (Belém), Médico do Trabalho (Belém), Pedagogo (Ananindeua), Psicólogo (vagas em Belém e Ananindeua), Assistente Social (vagas em Belém e Ananindeua). O vencimento base é de R$ 5.606,64, com jornada de trabalho de seis horas diárias e 30 horas semanais.

Pelas orientações do edital, as inscrições no PSS serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.sipros.pa.gov.br, nos dias 08 (quarta-feira) e 09 (quinta-feira) de setembro. A seleção inclui análise documental e curricular, além de entrevistas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

O contrato administrativo terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período e a critério e/ou necessidade da administração. Quem conquistar uma das vagas ofertadas em Belém, deve trabalhar na Gerência de Gestão de Pessoas e Núcleo de Tecnologia da Informação da Defensoria, localizada da Travessa Campos Sales, bairro do Bairro Comércio. Já as vagas em Ananindeua são para atuação no Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que fica na Rua Dois de Junho, Bairro Centro.

Porém, a critério da Defensoria Pública, o candidato aprovado também poderá ser deslocado para outro município dentro da região metropolitana onde houver necessidade.