Concurso público vai selecionar para cargos de procurador do Estado

O governador Helder Barbalho autorizou, na segunda-feira (2), a realização de concurso público para preencher dez cargos de procurador do Estado. A prova deve ser realizada em 2022. As informações foram divulgadas pela Agência Pará.

A determinação ocorreu após solicitação feita pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), levando em consideração vagas que tiveram vacância desde o ano de 2002. A PGE vai ofertar 24 oportunidades de nível superior e 12 vagas para nível médio.

“Solicitamos a autorização do governador no final do último mês de julho e tivemos este retorno favorável, sendo uma vitória ao serviço prestado pela PGE, ainda mais neste período de pandemia. De acordo com o levantamento de desempenho institucional, existe uma tendência de alta no número de processos analisados pela Procuradoria e, portanto, nas ações em defesa de direitos do Estado”, explicou o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer.

De acordo com a Lei Complementar nº 041/2002, que altera a organização da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, define sua competência e dispõe sobre a carreira dos procuradores do Estado, é de competência da PGE a composição da banca e a contratação da empresa responsável pela logística do certame.

“É importante ressaltar que, para que chegássemos a este momento, foi feito todo o processo de levantamento de vagas, dotação orçamentária e análise jurídica da legalidade do concurso pela PGE, juntamente à Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad)”, reforçou o procurador-geral.

O próximo passo, após a autorização do governador, é que seja feita a escolha da empresa que vai desenvolver o concurso. Todas as informações serão divulgadas no site e nas redes sociais da PGE.