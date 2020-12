Concurso da Polícia Federal já tem banca organizadora

Foi publicada nesta terça-feira, 29, no publicada no Diário Oficial da União (DOU), a definição da empresa organizadora do concurso da Polícia Federal. A seleção será feita pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O concurso será um dos maiores já realizados pela corporação. São 1.500 vagas distribuídas entre delegado (123), escrivão (400), papiloscopista (84) e agente (893). O edital deve ser publicado em janeiro.