Belém, Canaã dos Carajás, Defensoria Pública e Seplad ofertam 928 vagas em concursos públicos

A Prefeitura de Belém reabriu as inscrições para o concurso público que vai preencher 882 vagas, que foi lançado em 2020 mas estava com as provas suspensas. Agora, as inscrições vão até o dia 15 de outubro para novos interessados nos cargos de níveis fundamental, médio e superior do quadro de pessoal. No cadastro reserva as chamadas ocorrem conforme a necessidade e orçamento municipal.

O primeiro edital, 01/2020, tem 479 vagas na Secretaria Municipal de Administração (Semad), para cargos de auxiliar de administração (19), assistente de administração (387), administrador (5), arquiteto (4), assistente social (41), contador (2), engenheiro civil (7), estatístico (4), jornalista (2) e médico veterinário (7). Os salários variam de R$ 1.045 a R$ 1.655,74.

Já o segundo edital, 02/2020, oferece mais 404 vagas na Secretaria Municipal de Educação (Semec), para técnico pedagógico (90) e professor de educação infantil (130), de séries iniciais do ensino fundamental ou educação de jovens e adultos (93), de língua portuguesa (12), de matemática (18), de história (5), de geografia (11), de inglês (8), de artes visuais, música, dança, teatro ou educação artística (12), de ciências (12) e de educação física (13). A remuneração será de R$ 2.723,48 para professores e de R$ 3.514,16 para técnico pedagógico.

Os novos interessados em participar da seleção podem se inscrever pelo site www.aocp.com.br, pagando uma taxa entre R$ 40 a R$ 80. Há isenção do pagamento do valor para o candidato inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou ainda se for pessoa com deficiência.

O concurso contará com algumas etapas de avaliação. No caso do primeiro edital, apenas os candidatos a cargos de nível superior farão provas discursivas e de títulos. Já no segundo edital, elas valem para todos os cargos. Nos dois certames, haverá prova objetiva, que será realizada na cidade de Belém, no dia 5 de dezembro deste ano, em locais e horários a serem divulgados posteriormente. As provas discursivas ocorrerão no mesmo dia. Os aprovados serão convocados no decorrer da validade do concurso, que será de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Serviço:

Concurso público da Prefeitura de Belém

Inscrições: até 15/10, pelo site www.aocp.com.br

Taxa: entre R$ 40 e R$ 80

Salário: entre R$ 1.045 e R$ 3.514,16

Vagas: 882

Funcel abre 12 vagas imediatas, em Canaã dos Carajás

O novo concurso público da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), do município de Canaã dos Carajás, no Pará, vai preencher 12 vagas imediatas e ainda formar um cadastro reserva com outras 54 oportunidades em vários cargos municipais de níveis médio e superior - 5% das vagas são reservadas aos candidatos portadores de deficiência.

No nível médio, as vagas são para agente de serviços administrativos (6), enquanto, no nível superior, as chances são para assistente social (1), bibliotecário (1), educador físico (2), pedagogo (1) e psicólogo (1). Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, estando entre R$ 1.430,85 e R$ 5.266,57.

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro, por meio do site www.quadrix.org.br. A taxa de participação custa R$ 58 para os cargos de nível médio e de R$ 68 para os de nível superior. O concurso terá duas etapas de avaliação, sendo: prova objetiva, para todos os cargos; e avaliação de títulos, para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão realizadas no dia 5 de dezembro, na cidade de Canaã dos Carajás, em horários e locais divulgados no dia 30 de novembro. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Serviço:

Concurso público da Funcel

Inscrições: até 8/11, pelo site www.quadrix.org.br

Taxa: entre R$ 58 e R$ 68

Salário: entre R$ 1.430,85 e R$ 5.266,57

Vagas: 12

Dois concursos estaduais têm inscrições até esta semana

Outros dois concursos públicos que já estavam abertos têm inscrições apenas até esta semana. Um deles é o da Defensoria Pública do Pará (DPE-PA), que vai preencher 10 vagas no cargo de defensor público substituto. As inscrições podem ser feitas até as 18h desta segunda-feira (4), pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, pagando taxa no valor de R$ 207,52.

Para disputar, é preciso ter diploma de bacharel em direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), comprovação de três anos de atividade jurídica e outros requisitos, como estar em dia com as obrigações militares e eleitorais. O salário inicial da função é de R$ 20.565,34. Do total de vagas, uma será reservada a pessoas com deficiência, duas a candidatos afrodescendentes, uma para candidatos quilombolas e outra vaga fica para candidatos indígenas.

Os inscritos no concurso passarão por cinco etapas de avaliação: prova escrita objetiva; provas escritas prático-discursivas; prova de tribuna; prova de sustentação oral; e avaliação de títulos. As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Belém, Marabá e Santarém, na data prevista de 4 de dezembro. A confirmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas serão divulgadas por meio de edital de convocação no dia 22 de novembro. Já o resultado sairá no dia 30 de dezembro. O concurso público terá validade de dois anos.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) também inscreve em seu concurso público nesta semana. São ofertadas 24 vagas mais formação de cadastro reserva em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira, dia 7 de outubro, no site www.cetapnet.com.br, pagando taxa no valor de R$ 59,99. No entanto, haverá isenção nos seguintes casos: candidato inscrito no Cadastro Único e membro de família de baixa renda; e pessoas com deficiência.

Para o cargo de técnico em gestão pública, há vagas para administração (4 + cadastro reserva), biblioteconomia (2 + CR), ciências contábeis (5 + CR), ciências econômicas (2 + CR), estatística (1 + CR) e psicologia (1 + CR). Quem quiser concorrer a técnico em gestão de infraestrutura terá que ser da área de arquitetura (2 + CR) ou engenharia civil (4 + CR). E há a oportunidade de mais três vagas e cadastro reserva para técnico em gestão de informática.

Todas as oportunidades terão um salário inicial de R$ 2.809,37 e jornadas de 30 horas semanais. É exigido nível superior na respectiva área e, em alguns casos, registro no conselho de classe. As etapas do concurso serão uma prova objetiva; prova discursiva; e prova de títulos.

Serviço:

DPE

Inscrições: até 4/10, pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor

Taxa: R$ 207,52

Salário: R$ 20.565,34

Vagas: 10

Seplad

Inscrições: até 7/10, pelo site www.cetapnet.com.br

Taxa: R$ 59,99

Salário: R$ 2.809,37

Vagas: 24