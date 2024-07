Conab estima recorde na produção de carne bovina do Brasil e salto na exportação

SÃO PAULO (Roberto Samora/Reuters) - A produção de carne bovina do Brasil deve somar 10,19 milhões de toneladas neste ano, aumento de 7,1% quando comparado com 2023, com maior oferta de animais no "auge" do ciclo pecuário em 2024, afirmou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em relatório nesta quinta-feira.

Se confirmado, o volume será um novo recorde na série histórica, ultrapassando a produção obtida em 2006, destacou a estatal.

"A alta é explicada pelo auge no processo do ciclo pecuário devendo ser atingido em 2024, com o pico do descarte das fêmeas", afirmou.

Com a maior oferta, as exportações devem registrar um crescimento de 13,4%, podendo chegar a 3,44 milhões de toneladas.

No acumulado do primeiro semestre, os embarques do maior exportador mundial de carne bovina já chegaram a 1,7 milhão de toneladas, incremento de 25,77% ao registrado no mesmo período de 2023, tendo a China como a maior compradora.

A Conab comentou ainda que, "mesmo com a alta nas vendas internacionais, o mercado doméstico não deve ser afetado".

A companhia também prevê um aumento de 4,2% para o mercado doméstico, a 6,82 milhões de toneladas.