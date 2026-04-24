Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Comércio varejista cresce 0,2% no Brasil, mas cai até 5,3% no Pará

Enquanto o país registra leve alta nas vendas e bate recorde histórico, comerciantes de Belém relatam queda no faturamento e início de ano “arrastado”

Jéssica Nascimento

O comércio varejista brasileiro apresentou crescimento de 0,2% em fevereiro de 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), alcançando um novo recorde histórico. No Pará, porém, a realidade é diferente: o setor acumula queda de 5,3% no volume de vendas no mesmo comparativo, evidenciando um descompasso entre o cenário nacional e o regional, especialmente no centro comercial de Belém.

image (Foto: Thiago Gomes)

Crescimento nacional contrasta com retração local

Em âmbito nacional, o varejo mostra sinais de recuperação gradual. O avanço de 0,6% em relação a janeiro reforça a tendência positiva apontada pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). 

O aumento, ainda que tímido, é suficiente para levar o setor ao maior patamar desde o início da série histórica, em 2000.

No Pará, entretanto, os números seguem em direção oposta. Em fevereiro de 2026, tanto o índice de receita nominal quanto o volume de vendas caíram 1,3% na comparação mensal. 

Já no comparativo com fevereiro de 2025, as quedas são ainda mais expressivas: -4,1% na receita e -5,3% no volume de vendas.

image (Foto: Thiago Gomes)

Percepções divergentes entre lojistas

Apesar dos dados negativos no estado, há empresários que demonstram otimismo. O diretor do Sindilojas de Belém, Muzaffar Said, afirma que parte do comércio acompanha a tendência nacional.

“O crescimento da minha loja acompanhou essa tendência. A tendência é positiva. Essa pesquisa do IBGE procede e a gente tá esperando mais crescimento ainda”, declarou.

Ele reconhece, porém, fatores externos que impactam o consumo.

“Tudo bem que veio a guerra do Oriente Médio, que impactou no preço do combustível. Isso reflete no preço das coisas, aumenta a inflação e tira o poder aquisitivo do povo”, admitiu.

image Muzaffar Said, diretor do Sindilojas (Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém) e representante das lojas de rua, lojas de shopping (Foto: Thiago Gomes)

Ainda assim, datas sazonais têm ajudado a impulsionar as vendas.

“Datas como Carnaval e Páscoa trouxeram aumento nas vendas neste ano em comparação com o ano passado. Essas datas sempre trazem bons resultados”, analisou. 

Realidade no comércio de rua é mais cautelosa

Já entre gerentes e lojistas do centro comercial de Belém, o cenário relatado é menos otimista. João Aguiar, gerente comercial, diz que os números nacionais não refletem a realidade local.

image (Foto: Thiago Gomes)

“Esse resultado da pesquisa do IBGE não é o que eu vejo na loja. Em termos de venda e faturamento, não houve crescimento em comparação com o ano anterior”, disse. 

Segundo ele, o início de 2026 foi marcado por retração.

“A gente percebeu que o começo desse trimestre teve uma queda no nível de venda. Foi o inverso do crescimento apontado nacionalmente”, observou.

image João Aguiar, gerente comercial de uma loja do centro comercial de Belém. (Foto: Thiago Gomes)

Aguiar também destaca o comportamento mais cauteloso do consumidor. “O consumidor tá se segurando mais pra comprar. O pessoal do atacado está comprando só pra repor, não está formando estoque”, destacou. 

Datas comemorativas e expectativa de recuperação

Mesmo diante das dificuldades, há expectativa de melhora nos próximos meses, impulsionada por datas importantes para o varejo. O Dia das Mães, por exemplo, é visto como uma oportunidade de recuperação.

“Apesar desse começo desfavorável, acredito que para o Dia das Mães as vendas tendem a aumentar”, afirmou João Aguiar.

Muzaffar Said reforça a importância da data. “Depois do Natal e do Círio de Nazaré, o Dia das Mães é uma das melhores datas para o comércio”, declarou.

image (Foto: Thiago Gomes)

Comércio varejista – Pará (Fonte: IBGE)

Período: Fevereiro de 2026

Variação mensal

(fevereiro de 2026 em relação ao mês anterior)

  • Receita nominal de vendas: -1,3%
  • Volume de vendas: -1,3%

Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior

(fevereiro de 2026 vs. fevereiro de 2025)

  • Receita nominal de vendas: -4,1%
  • Volume de vendas: -5,3%

Variação no ano (acumulado)

(janeiro e fevereiro de 2026 vs. mesmo período de 2025)

  • Receita nominal de vendas: -0,6%
  • Volume de vendas: -2,1%

Variação acumulada em 12 meses

(em relação aos 12 meses anteriores)

  • Receita nominal de vendas: 4,9%
  • Volume de vendas: 0,2%





 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

comércio

comércio varejista

comércio no pará

ibge

pesquisa ibge
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

VICE-PRESIDENTE DO BRASIL

Agrishow: Alckmin anuncia programa de R$ 10 bi para financiar máquinas agrícolas; setor critica

Os recursos serão operacionalizados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em parceria com instituições financeiras.

26.04.26 17h28

VICE-PRESIDENTE

Alteração na jornada de trabalho é tendência natural, aponta Alckmin

Segundo ele, a atual jornada de 44 horas tende a ser revista gradualmente, impulsionada pelo aumento da produtividade

26.04.26 17h06

Moda do torcedor

Economia circular: brechó de camisas de futebol cresce e atrai público fiel em Belém

Peças retrô e mais acessíveis impulsionam consumo entre torcedores na capital paraense

26.04.26 8h00

ENTREVISTA

Belém pode se tornar polo industrial sustentável ao investir em inovação e startups

Jefferson Gomes, diretor da CNI, afirma que desenvolvimento depende de pessoas, infraestrutura e definição clara de objetivos estratégicos

25.04.26 17h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

aviação

Companhias aéreas suspendem 2 mil voos pelo Brasil; Pará está entre os estados mais afetados

Crise tem relação com a disparada do petróleo no mercado internacional e dos aumentos aplicados pela Petrobras no querosene de aviação

21.04.26 11h32

Oportunidade

Concursos de nível médio oferecem salários de até R$ 24 mil em 2026

Seleções abertas e previstas somam milhares de vagas no país; Pará tem editais anunciados, mas com remunerações mais baixas e alta concorrência

20.04.26 7h00

Economia

Grupo Mateus abre primeiro hipermercado em Belém na sexta-feira (24)

Nova unidade será inaugurada na Doca, e reforça estratégia de expansão da empresa com foco no cliente

22.04.26 22h06

INVESTIMENTO

Petrobras investirá R$ 2,8 milhões na Bacia do Marajó e US$ 2,5 bilhões na Margem Equatorial

Projeto coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil busca atualizar conhecimento geológico e identificar potencial energético e mineral na região amazônica; Plano de Negócios 2026-2030 prevê investimento em toda a Margem Equatorial de US$ 2,5 bilhões.

20.04.26 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda