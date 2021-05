Comércio gerou 5 mil postos de trabalho, de janeiro a março

No primeiro trimestre (janeiro a março) desse ano, foram gerados cerca de 5 mil postos de trabalho no setor do comércio, no Estado do Pará. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), no período, houve 23.986 admissões, contra 18.977 desligamentos. Os números apresentados com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) mostram que, mesmo com a conjunta econômica desfavorável, o emprego formal no setor apresentou crescimento.

Dos Estados do Norte, seis tiveram saldo positivo, sendo que o Pará obteve o melhor resultado. Único com saldo negativo, o Amazonas fechou o trimestre com a perda de 1.524 postos de trabalhos.

MARÇO

Somente no mês de março, no Estado do Pará, foram 7.295 trabalhadores contratos com carteira assinada, contra 6.422 demitidos, gerando um saldo positivo de 873 empregos, o mais alto da região Norte, onde foram criado 1.542 postos de trabalho, nesse mesmo período. Dos sete estados da região, apenas dois, Acre e Amapá, tiveram resultado negativo, de 36 e 26 postos de trabalho, respectivamente. Nos demais, o saldo positivo variou de 133 a 873 vagas abertas.

No mês de março do ano passado, o Pará enfrentava uma realidade bem diferente. Com 6.439 admissões e 7.910, foram fechados -1.471 postos de trabalho. Já no primeiro quadrimestre de 2020, o saldo foi positivo, mas com resultado bem abaixo do registrado este ano: 21.004 trabalhadores haviam sido admitidos e 20.630 demitidos, resultando na geração de 374 empregos.