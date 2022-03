Mutirão dos bancos para a negociação de dívidas começa nesta segunda (07/03); saiba como fazer

Começa hoje (07) o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira onde o consumidor poderá obter descontos, taxas de juros melhores e parcelamentos. A iniciativa é organizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e os Procons de todo o Brasil e será feita até o dia 31 de março.

Segundo as entidades, o mutirão tem o objetivo oferecer a oportunidade para as pessoas negociarem as dívidas atrasadas e ainda terem acesso ao conteúdo sobre educação financeira. A Febraban destaca que o alvo da campanha são as pessoas físicas que não possuem bens dados em garantia; que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural; e que as dívidas tenham sido contraídas em bancos ou financeiras.

Como participar do mutirão de negociação de dívidas?

A ação pode ser realizada de forma totalmente online na página do Mutirão, onde é possível fazer uma prévia da negociação. Já o envio de propostas de negociação podem ser feito na plataforma de mediação de conflitos consumidor.gov.br, sistema criado pela Senacon que conta com a adesão de mais de 160 instituições financeiras.

Na página do mutirão, o consumidor encontra também ferramentas que permitem, por exemplo, consultar suas dívidas, como no sistema do Banco Central por meio do qual é possível acessar o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR). Para aderir ao mutirão, o consumidor pode optar por negociar com a instituição credora dentro da plataforma consumidor.gov.br, ou diretamente com os canais digitais de negociação dos bancos. O banco tem o prazo de dez dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política)