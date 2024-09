Com retorno da bandeira vermelha em setembro, saiba como economizar energia elétrica

O mês de setembro será marcado pela bandeira tarifária vermelha patamar 2 para as contas de energia elétrica, conforme o anúncio dado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Na prática, isso significa um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) e, por isso, os consumidores devem ficar atentos.

Segundo a gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Luciana Carmo, as bandeiras tarifárias são acionadas de acordo com o cenário de geração de energia no país. Ela também reforça a importância do uso adequado de energia no período.

"De um mês para o outro, podemos ver essa mudança escalonada ou não, como ocorreu agora quando saímos da verde para a vermelha patamar 2. Com essa classificação definida pela Aneel, a distribuidora trabalha junto aos clientes com as orientações sobre uso consciente para que os impactos sejam minimizados na fatura", afirma.

Luciana afirma que pequenas mudanças no dia a dia podem fazer "toda a diferença", entre elas o uso mais adequado da geladeira, sem abrir a todo instante; a troca de lâmpadas antigas por novas de LED; tirar os aparelhos da tomada; entre outras. Confira mais dicas no infográfico.

Tarifa Social

Outra forma de garantir uma conta de luz mais barata, economizando até 65% de desconto, é por meio do cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, programa do governo federal que assegura esse benefício para os clientes que se enquadram como baixa renda.

Para mais informações sobre as condições e o cadastro na Tarifa Social, os interessados podem acessar os canais oficiais da Equatorial Pará: WhatsApp (91) 3217-8200; este site; Central 0800 0910196; posto de atendimento presencial da Distribuidora; e aplicativo Equatorial.

Troca de bandeira tarifária

Essa mudança ocorre devido ao aumento da seca e queimadas em algumas regiões do país, o que causa a elevação do custo de geração da energia elétrica. A última vez que a bandeira vermelha entrou em vigência foi em agosto de 2021. Desde abril de 2022, houve uma sequência de bandeiras verdes, que foi interrompida apenas em julho deste ano, com o anúncio da bandeira amarela, seguida pela cor verde, em agosto.

Em vigor desde 2015, o sistema de bandeiras tarifárias é utilizado mensalmente para demonstrar os custos reais de geração de eletricidade. Cada cor: verde, amarela ou vermelha, é definida pela ANEEL, de acordo com as condições de geração de energia.

Confira dicas para garantir a economia na conta de luz:

Evite abrir e fechar a geladeira a todo instante

Observe periodicamente a borracha de vedação que, quando ressecada, causa grande desperdício de energia

Troque as lâmpadas antigas por novas de LED

Para os aparelhos de ar-condicionado que ficam ligados por longos períodos, é importante que contenham a tecnologia inverter e que a temperatura esteja em média a 23ºC

Tirar os aparelhos da tomada também pode garantir uma grande economia. Mesmo em stand-by os aparelhos ainda consomem energia

Acumular uma grande quantidade de roupas para lavar e passar de uma vez só é o ideal. Não esqueça de utilizar a capacidade máxima

Uma das principais recomendações se tratando de economia de energia é utilizar aparelhos eletrodomésticos que apresentam no selo Procel/Inmetro de economia de energia a indicação “A”, ou seja, com maior economia