Nova alta: cesta básica compromete mais da metade do salário mínimo em Belém

Os últimos dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) mostram que, no mês de março, pelo terceiro mês seguido, o custo da cesta básica na capital paraense apresentou alta. De acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira (4), naquele mês, o custo ficou em R$ 667,53, comprometendo mais da metade do atual salário mínimo de R$ 1.412,00.

Para uma família padrão paraense, composta por dois adultos e duas crianças, o custo da cesta em março alcançou R$ 2.002,59, o que equivale a 1,42 salários mínimos para a aquisição apenas da alimentação. Além disso, a compra dos 12 itens básicos da cesta básica comprometeu 51,11% do salário mínimo, exigindo do trabalhador em Belém 104 horas e 1 minuto de trabalho, dentre as 220 horas previstas em lei.

Farinha, leite e manteiga puxaram a alta

Os produtos que mais contribuíram para a alta da cesta básica em Belém, durante o mês de março, foram a farinha de mandioca, com reajuste de 4,75%, o leite, com reajuste de 4,08% e a manteiga, com reajuste de 4,00%. O aumento no preço da farinha, conforme aponta o Dieese/PA, está relacionado a fatores como a alta no preço do diesel, que impacta diretamente no custo de transporte do produto, e ao aumento do custo de produção.

Nilda Maria da Silva, de 59 anos, relata que sua família consome cerca de cinco litros de farinha e que sentiu o aumento. “Subiu muito de preço. Antes, eu pagava R$ 10 no litro, agora pago R$ 13”, afirma a dona de casa. Ela conta ainda que sempre pesquisa os preços em vários locais antes de comprar. Mensalmente, ela se desloca do bairro da Pedreira, onde mora, em Belém, para a feira da Cidade Nova 4, em Ananindeua, para adquirir o produto.

Em relação ao leite, a estiagem prolongada em algumas regiões produtoras e o aumento dos custos dos insumos são fatores que contribuíram para a alta. A manteiga também apresentou alta e, conforme o levantamento, relacionada ao aumento dos custos de produção e à alta no preço do leite, seu principal insumo. Ainda houve aumento nos preços da banana (3,09%), do arroz (2,44%) e do café (1,73%).

Óleo, tomate e açúcar estão mais baratos

Embora a maior parte da cesta básica em Belém tenha sofrido um aumento de preços, alguns itens apresentaram redução nos seus valores. O óleo de soja teve uma queda de 7,57% no seu preço, sendo este um componente essencial na culinária, sendo amplamente utilizado na preparação de vários pratos. O tomate, outro ingrediente comum em muitos pratos, também viu seu preço cair em 2,42%. O açúcar também teve uma queda de 1,11% no seu preço.

A carne bovina, apesar de ser um alimento de alto custo, apresentou uma queda de 0,94%, com impacto significativo na alimentação. Da mesma forma, o feijão, que é um alimento básico na dieta brasileira, teve uma queda de preço de 0,62%. Desta forma, ele fica um pouco mais acessível para os consumidores. As quedas ajudaram a aliviar a pressão sobre o orçamento doméstico, em meio a aumentos em outros itens essenciais.

Alta acima da inflação

A pesquisa divulgada nesta quinta, destacou também que, durante o primeiro trimestre de 2024, o custo da alimentação básica na capital paraense aumentou em 3,42%. Este aumento foi significativamente maior - quase 100% - do que a inflação estimada para o mesmo período, que foi de 1,80%. Neste cenário, o arroz foi o produto que se destacou negativamente, com uma alta acumulada no preço de 22,37%.

Na análise dos últimos 12 meses, de março de 2023 a março de 2024, o custo da alimentação básica para a população da capital também subiu, embora a um ritmo mais lento, com um aumento de 0,43%. Durante este período, a maioria dos produtos que compõem a cesta básica ficou mais cara, conforme revela o Dieese/PA na pesquisa. Mais uma vez, o arroz se destacou, acumulando uma alta de 24,18%.

Panorama nacional

Em março, São Paulo liderou o ranking com o maior custo de alimentação básica, totalizando R$ 813,26, podendo ser atribuído a fatores como alta demanda por alimentos e o custo de transporte para trazer alimentos para a cidade. Por outro lado, Aracaju registrou o menor valor para a alimentação básica, com R$ 555,22. Belém ficou em 11º lugar entre as 17 capitais pesquisadas. O custo na na capital paraense ficou em R$ 667,53.

A estimativa do órgão do salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas, em março, foi de R$ 6.832,20. Isso é significativamente mais alto do que o salário mínimo atual de R$ 1.412,00, sugerindo que muitas famílias podem estar lutando para cobrir seus custos básicos de vida. A estimativa aponta que o salário mínimo atual é apenas cerca de 20,7% do salário mínimo necessário para uma família de quatro pessoas.

Variação dos produtos da Cesta Básica comercializada em Belém

Carne - R$ 36,78 (mar/24) | Variação no mês: -0,94% | Variação no trimestre: 0,74% | Variação 12 meses: -4,91%

Leite - R$ 6,88 (mar/24) | Variação no mês: 4,08% | Variação no trimestre: -2,27% | Variação 12 meses: -4,31%

Feijão - R$ 7,99 (mar/24) | Variação no mês -0,62% | Variação no trimestre: 19,61% | Variação 12 meses -19,13%

Arroz - R$ 7,55 (mar/24) | Variação no mês: 2,44% | Variação no trimestre: 22,37% | Variação 12 meses: 24,18%

Farinha - R$ 11,02 (mar/24) | Variação no mês: 4,75% | Variação no trimestre: 6,06% | Variação 12 meses: 10,98%

Tomate - R$ 9,68 (mar/24) | Variação no mês: -2,42% | Variação no trimestre: 3,09% | Variação 12 meses: 6,96%

Pão - R$ 15,68 (mar/24) | Variação no mês: 0,00% | Variação no trimestre: 0,45% | Variação 12 meses: 3,09%

Café - R$ 35,36 (mar/24) | Variação no mês: 1,73% | Variação no trimestre: 1,12% | Variação 12 meses: 0,34%

Açúcar - R$ 6,22 (mar/24) | Variação no mês: -1,11% | Variação no trimestre: -2,05% | Variação 12 meses: 8,17%

Óleo - R$ 7,33 (mar/24) | Variação no mês: -7,57% | Variação no trimestre: 5,77% | Variação 12 meses: -25,43%

Manteiga - R$ 60,02 (mar/24) | Variação no mês: 4,00% | Variação no trimestre: 1,73% | Variação 12 meses: -2,15%

Banana - R$ 9,69 (mar/24) | Variação no mês: 3,09% | Variação no trimestre: 6,25% | Variação 12 meses: 7,19%

Cesta - R$ 667,53 (mar/24) | Variação no mês: 0,36% | Variação no trimestre: 3,42% | Variação 12 meses: 0,43%

Fonte: DIEESE/PA