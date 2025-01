Com aumento do valor de imóveis em 2024, veja dicas para uma compra segura

Os preços das residências aumentaram 7,73% em 2024 e registraram a maior variação desde 2013, segundo o Índice FipeZAP, ferramenta utilizada no acompanhamento do mercado imobiliário brasileiro que apresenta as variações de preços dos imóveis no país. Segundo a análise feita em dezembro de 2024, a alta nos preços abrangeu 49 das 56 cidades monitoradas pela ferramenta, incluindo 20 capitais das 22 que são monitoradas, como Belém com alta de 0,22%. Imóveis com apenas um dormitório apresentaram o maior aumento com 8,71%, seguido de imóveis com três dormitórios com alta de 8,08% e terceiro lugar imóveis com dois dormitórios com alta de 7,16%.

De acordo com Índice FipeZAP, o preço médio calculado em dezembro do ano passado com base em amostra de anúncios disponíveis no mesmo mês foi de R$9.366/m². Os imóveis com um dormitório apresentaram o preço mais alto com R$11.130/m² e os imóveis com dois dormitórios com o preço mais baixo com R$8.387/m².

Entre as capitais monitoradas, a capital do Espírito Santo, Vitória, foi a capital que finalizou o ano com o valor médio por metro quadrado mais elevado, com R$ 12.287/m². Belém ficou em 13º lugar com valor médio de R$ 7.405/m², foram analisados 5.137 anúncios na capital paraense. Entre janeiro e dezembro, Belém apresentou uma variação de +9,90%.

Durante as pesquisas, o bairro do Umarizal foi onde apresentou o preço mais elevado nas vendas de imóveis com valor médio de R$ 9.768 /m². Seguido do bairro Jurunas com R$ 9.578 /m² e em terceiro o bairro Nazaré com R$ 8.192 /m².

Compra segura

A pesquisa do registro de imóveis com a verificação da certidão da propriedade é um dos primeiros passos para adquirir um imóvel, segundo o advogado imobiliário Bruno Almeida. “Porque a certidão, eu costumo dizer que ela é um RG do imóvel. Ali vai constar toda a vida do imóvel, todas as transações que foram realizadas, quantos proprietários já tiveram, se ele tem uma hipoteca, então assim o princípio sempre parte daí, a partir disso é buscar o restante das documentações”, explica.

Verificar se há pendências financeiras é o próximo passo para uma compra segura. O advogado acrescenta que é importante ajustar questões como IPTU, contas de energia, de água e se há alguma pendência. “São tratativas que as partes fazem para verificar se o imóvel está todo com seus encargos em dia, para que não venha a se ter uma surpresa ali na frente. Na questão das tratativas antes de fechar qualquer negócio, verificar se tem débito, verificar se a situação do imóvel está regularmente em dia, se o imóvel não tem nenhum ônus, se ele está desimpedido de qualquer encargo”, pontua.