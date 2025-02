Serasa e Correios fazem mutirão de negociação de dívidas em Belém; saiba como participar

Para facilitar negociação de dívidas de quem está inadimplente, Serasa e Correios iniciam, a partir desta segunda-feira (24/02), o atendimento presencial gratuito em todo o país, como parte do mutirão nacional de negociação. Dez mil agências no Brasil se integraram à ação até o dia 31 de março. Terça-feira (25), será o dia D do mutirão, com uma ação específica, na qual técnicos e especialistas em finanças da Serasa e porta-vozes dos Correios estarão disponíveis em agências selecionadas para atender a população. Em Belém, esse atendimento será feito na Agência Central, na avenida Presidente Vargas, nº 498, bairro da Campina.

A ação tem o envolvimento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Serasa, Correios e mais 1.456 empresas. Conforme informações divulgadas pelos Correios, até o dia 31 de março, os endividados que preferem atendimento presencial podem ir em qualquer agência dos Correios para descobrir, sem cobrança de taxa, quais os débitos com descontos especiais estão em seu nome na plataforma Limpa Nome. O mutirão garante descontos de até 99%, parcelamento de até 72x e a possibilidade de limpar o nome e aumentar a pontuação de score na hora.

Quais contas são possíveis de negociar?

No guichê de atendimento, o titular da dívida deve apresentar: um documento com foto, para escolher quais as contas pagar e decidir se quitará à vista ou parcelará de acordo com seu orçamento.

Ao todo, 602 milhões de ofertas foram disponibilizadas por bancos, financeiras, empresas de telefonia e internet, lojas e varejo, faculdades e concessionárias de contas básicas, como água, energia e gás.

Oportunidade de limpar o nome

Aline Maciel, diretora da Serasa, afirma que a parceria com os Correios, que tem agências em todos os municípios do país, permite que "consumidores menos digitalizados ou aqueles que não renunciam ao atendimento presencial tenham a oportunidade de visualizar suas dívidas e avaliar a possibilidade de pagar cada uma delas".

Presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos ressalta que a rede humanizada e capilarizada da empresa está à disposição de quem necessidade de um apoio mais próximo para esse serviço oferecido pela Serasa. "Nossa equipe está treinada para ajudar os cidadãos que querem resolver suas pendências financeiras com um atendimento prático e rápido”, destaca.

Feirão Serasa Limpa Nome

Atendimento presencial ao consumidor nos Correios

Data: 24 de fevereiro a 31 de março de 2025

Local: Todas as agências dos Correios do país

Endereços e horários de funcionamento das agências: clique aqui.



Dia D - Presença de especialista/porta-voz da Serasa e dos Correios nas agências selecionadas

Data: 25 de fevereiro de 2025 (terça-feira)

Local: AC Central - Avenida Presidente Vargas, 498 - Campina, Belém