Belém facilita regularização de comerciantes e pode recuperar R$ 11 milhões em arrecadação

CESTA BÁSICA EM BELÉM

Cesta básica de alimentos em Belém custa R$697,81 em janeiro e compromete mais da metade do salário

Capital paraense tem 12ª cesta básica mais cara do país e é a segunda capital com maior aumento do preço da cesta em janeiro; alta do tomate, café, carne, açúcar, óleo e banana pesaram no bolso dos paraenses neste início de ano.