Com a conta de luz nas alturas, veja 10 dicas para economizar energia a partir de hoje

O custo com energia elétrica é um dos principais vilões do orçamento doméstico das famílias paraenses, mas algumas estratégias simples adotadas dentro de casa podem ajudar a evitar desperdício e garantir um certo alívio no bolso do consumidor.

VEJA MAIS:

Em julho, a inflação na região metropolitana de Belém teve alta de 0,9%, o que representa aumento de 0,66% em comparação com junho (0,24%), de acordo com o IBGE. A maior variação (3,69%) veio da habitação, em razão justamente do aumento da energia elétrica (6,94%), que acelerou em relação ao mês anterior (0,37%) e registrou o maior impacto individual no índice. Um novo aumento médio de 9% foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e começou a valer este mês, aos consumidores do Estado, que em junho já se viram obrigados a pagar a diferença de um novo novo reajuste na bandeira tarifária vermelha patamar 2.

VEJA MAIS:

Tantos aumentos força a adoção de medidas dentro de casa, para evitar ao máximo extrapolar a conta. Ajustar a rotina da casa ao limite disponível para o gasto na conta e ter consciência sobre os efeitos do uso diário da energia são alguns caminhos.

O uso do ar-condicionado, máquina de lavar e ferro de passar roupa, por exemplo, deve ser controlado pelo consumidor. Uma das dicas é a prudência na utilização dessas máquinas, com organização do tempo. No caso da roupa, é possível separar uma vez na semana para lavar e passar. O uso demasiado do chuveiro elétrico também deve ser evitado, assim como o tempo do banho deve ser regulado.

Para quem tem criança em casa, outra dica importante é atentar para os hábitos delas, pois tanto crianças quanto adolescentes costumam não ter muita noção de que o tempo que passam tomando banho ou com a luz do quarto acesa incluencia no orçamento familiar. Alguns também costumam deixar televisão ligada enquanto se ocupam com outra atividade. Por isso, a conversa sobre o assunto dentro de casa também pode resultar em efeito positivo.

VEJA ALGUMAS DICAS PARA DIMINUIR GASTOS

1- Utilizar a luz natural o máximo possível

2- Diminuir o tempo gasto na utilização de chuveiro elétrico

3- Utilizar máquina de lavar apenas uma vez por semana

4- Sempre apagar a luz de cômodos que não estão sendo ocupados

5- Atentar para o tempo de utilização de ar-condicionado

6- Passar o maior número possível de roupa de uma vez só

7- Ficar atento à potência dos equipamentos: um produto de 600w gasta mais energia que um de 300w usados pelo mesmo tempo

8- Aparelhos que esquentam muito são pouco eficientes energeticamente - a não ser que a função deles seja esquentar

9- prefira chapa de ferro na boca do fogão que chapas elétricas

10- Reduza o uso de secadores de cabelos