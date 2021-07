COHAB-PA oferta 37 vagas em processo seletivo; inscrições vão até a próxima quarta

Termina nesta quarta-feira (28), o prazo para se inscrever no Processo Seletivo Simplificado (PSS) na Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) para o provimento de 37 vagas temporárias para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

O vencimento mensal varia de R$ 1.233,61 a R$ 3.423,44 e a distribuição das vagas ocorrerá conforme previsto no edital. No total, são 15 vagas para Assistente Social, 15 vagas para Auxiliar Técnico em Edificações, 2 vagas para Técnico em Agrimensura e 5 vagas para Motorista.

A inscrição será realizada, exclusivamente por meio eletrônico, no site, no horário de 00h00 do dia 27 de julho às 23h59min do dia 28 de julho de 2021. Não será cobrada taxa de inscrição e a divulgação do resultado definitivo da entrevista e resultado final do PSS, acontecerá em 24 de agosto de 2021.

Maiores informações sobre o assunto podem ser encontradas no edital disponível no referido endereço eletrônico.