FASEPA abre PSS com 350 vagas a partir desta terça-feira

Foram abertas nesta terça-feira (27), as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará. As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente no endereço www.sipros.pa.gov.br, até as 23:59h da próxima sexta-feira, dia 30 de julho.

Serão contratados profissionais de diferentes níveis de escolaridade para atuação em jornada de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Ao todo, estão sendo ofertadas 350 vagas para os cargos de assistente social, pedagogo, psicólogo, técnico social – enfermeiro e técnico social – estatístico com vencimentos de R$ 1.560,76. Também haverá oportunidades para as funções de agente administrativo, auxiliar de enfermagem, monitor e motorista, agente de artes praticas – cozinha, agente de artes praticas – manutenção predial e agente de portaria, com vencimento base de R$ 1.100,00.

De acordo com o edital, a contratação temporária será pelo período de 12 meses, podendo haver prorrogação por igual período, conforme necessidade da administração. As vagas serão distribuídas na Sede Administrativa da FASEPA ou nas Unidades de Atendimento Socioeducativo localizadas nos municípios de Santarém, Marabá e Região Metropolitana de Belém.

Maiores informações sobre o assunto podem ser encontradas no edital disponível no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.