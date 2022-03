Clientes podem negociar dívidas de energia durante semana; saiba como

Os clientes residenciais inadimplentes da Equatorial Pará poderão negociar os débitos com condições especiais, nesta semana. Os casos serão analisados e os parcelamentos serão flexíveis e com condições, de acordo com o perfil de cada cliente, que pode incluir a isenção de juros e multas, entre outras facilidades. A iniciativa está sendo realizada na sede do Procon Pará, durante a Semana do Consumidor.

Durante a programação também será realizado o cadastramento de clientes aptos a participar do programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) para receber descontos de até 65% na fatura.

Quem pode se inscrever na Tarifa Social de Energia Elétrica?

Para participar do programa TSEE, é necessário:

ser inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo, por pessoa;

ser idoso ou deficiente que receba o Benefício da Prestação Continuada (BPC) com renda mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo;

ter cadastro atualizado nos últimos dois anos para beneficiários do NIS;

ser família inscrita no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos;

ser família indígena e quilombola inscrita no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo, por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Oliveira, ressalta que o objetivo é sempre levar o máximo de benefícios para o consumidor. “Estamos fazendo uma avaliação de cada caso para oferecer condições dentro da realidade econômica de cada cliente, para que ele consiga quitar as dívidas de maneira confortável para seu orçamento. Os clientes podem ainda substituir até cinco lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED que são muito mais econômicas”, conclui o gerente.

Em Belém, as ações estão acontecendo na sede do Procon Pará, localizada na travessa Lomas Valentina, n°1150, no bairro da Pedreira e no Residencial Renascer que fica na rua 13 de junho, n° 25, no bairro do Tapanã. Em Salinópolis, nordeste do Estado, a equipe do E+ Comunidade está na Escola Municipal Cecília de Nazaré, situada na rua Edmundo Rocha, s/n. A programação vai até esta sexta-feira, 18 de março, no horário de 9h às 14h.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Poítica)