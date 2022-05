Clientes disputam cebola em promoção no Distrito Federal; assista

Durante a inauguração de um supermercado em Planaltina, no Distrito Federal, clientes competiram por cebolas que estavam à venda por R$ 0,99 o quilo. Imagens compartilhadas em redes sociais mostram a confusão gerada durante a disputa pelo produto. As informações são da Coluna Grande Angular, do Portal Metrópoles.

Na Central de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF), o quilo da cebola é vendido, em média, por R$ 6,50. O produto foi o alimento que mais teve alta no preço no início deste ano, com aumento de 17,09% em janeiro, segundo dados nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para atrair a atenção de clientes, o Atacadão Dia a Dia de Planaltina colocou frutas, legumes e verduras ao preço de R$ 0,99, na quarta-feira (27/4) e no domingo (1º/5).