Círio de Nazaré terá pela 1ª vez patrocínio de R$ 2 milhões do governo federal, revela Sabino

Ministro do Turismo tem a expectativa de que todos os hotéis que estão sendo construídos ou ampliados para a COP 30 já estejam prontos para o Círio

O Liberal
fonte

festa de Nazaré terá patrocínio oficial do governo federal e Ministério do Turismo (Igor Mota/O Liberal)

O ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino, revelou em entrevista ao Grupo Liberal que a sua pasta e o governo federal serão patrocinadores oficiais do Círio de Nazaré neste ano, juntamente com a Arquidiocese de Belém. “Vamos investir R$ 2 milhões patrocinando o evento”, destacou Sabino.

O ministro afirma que a sua pasta tem se esforçado em campanha de divulgação da Festa de Nazaré mundo afora. “Recentemente tive uma missão na Espanha para participar de uma eleição do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo e levamos um livro do Círio de Nazaré para presentear a todos que estavam participando desse evento”, disse o ministro.

Sabino destaca que esforços para divulgar as potencialidades do Norte caminham em várias frentes. “Este vai ser o terceiro ano consecutivo em que vamos criar aqui a Casa do Turista, um espaço para receber turistas com exposição de arte, de cultura e dos nossos atrativos turísticos em todo o estado. Promoção, divulgação, mais voos para o Círio de Nazaré já foram inclusive anunciados, e a nossa perspectiva é de que todos os hotéis que estão sendo construídos ou ampliados [para a COP 30] já estejam prontos para o Círio”.

.
