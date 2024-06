CIEE tem mais de 100 vagas de estágio e de aprendiz no Pará; confira as oportunidades

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou que, atualmente, tem 26 vagas de aprendiz e 84 vagas de estágio, totalizando 110 oportunidades abertas para estudantes no Pará. Além disso, o processo seletivo para a Caixa Econômica Federal, conduzido pelo CIEE, tem vagas para estudantes do ensino médio, técnico e graduação. As inscrições seguem abertas até sexta-feira, 07 de junho.

Confira as vagas de estágio ou aprendiz abertas no Pará

Processo público - Caxa Econômica Federal - Edital Regional 02/2024

ESTÁGIO

Período das inscrições: 14/05/2024 até 07/06/2024

Informações e inscrições: https://pp.ciee.org.br/vitrine/12247/detalhe

Benefícios

Ensino Médio/ Técnico:

● R$ 500,00 para: 4 horas por dia - 20 horas por semana. Ensino Superior:

● R$ 880,00 para: 4 horas por dia - 20 horas por semana (Apenas nas localidades onde há essa obrigatoriedade por Lei/Decreto).

● R$ 1.100,00 para: 5 horas por dia - 25 horas por semana. Auxílio Transporte:

● O auxílio transporte será concedido no valor de R$ 130,00 por mês.

ATENÇÃO: Estudantes participantes do Programa Social Vira Vida deverão informar a participação no momento da inscrição e deverá fazer o upload de documento.

Ensino médio - Belém - (Aprendiz)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 6,42 / Hora + vale transporte

CARGA HORÁRIA: 08:00 - 12:00

REQUISITOS: cursando ou formado no ensino médio

CÓDIGO DA OE: 5203676

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

LINK: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5203676

Administração - Belém - (Estágio)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 750,00 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: 10:00 - 16:00

REQUISITOS: cursando 4o semestre

CÓDIGO DA OE: 5202071

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

LINK: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5202071

Ensino médio - Belém - (Aprendiz)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 706,00 + vale transporte

CARGA HORÁRIA: 13:00 - 17:00

REQUISITOS: cursando ou formado no ensino médio

CÓDIGO DA OE: 5198186

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

LINK: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5171984

Direito - Belém - (Estágio)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 800,00 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: 12:30 - 18:30

REQUISITOS: 7o ao 9o semestre

CÓDIGO DA OE: 5200167

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

LINK: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5177317

Engenharia civil - Belém - (Estágio)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 1.200,00 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: 07:00 - 13:00

REQUISITOS: 5o ao 10o semestre

CÓDIGO DA OE: 5185596

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br / Central de Atendimento:3003-2433

LINK: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5185596