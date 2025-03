CEO da Nvidia diz que computação de IA precisará aumentar 100 vezes mais do que o esperado

O executivo-chefe da Nvidia, Jensen Huan, disse nesta terça, 18, que o mundo precisará de 100 vezes mais poder de computação para a inteligência artificial (IA) avançada do que se considerava necessário há um ano, em evento que ele apelidou de "o Super Bowl da IA".

Huang também passou algum tempo divulgando os agentes de IA, que são projetados para realizar tarefas para humanos. "Os agentes, que geralmente dependem de modelos de raciocínio, exigem muito mais poder computacional, o que significa uma demanda sustentada ou ainda maior pelos chips da Nvidia", acrescentou o CEO.

A empresa de semicondutores revelou hoje uma nova linha de chips ainda mais potentes, chamada Rubin, que deverá estar disponível no segundo semestre de 2026. A Nvidia também anunciou uma parceria com a General Motors para ajudar a fornecer tecnologia subjacente para sua frota de condução autônoma, bem como uma parceria com a Disney e a DeepMind do Google chamada "Newton", que pode simular sistemas físicos.

As ações da empresa têm estado voláteis desde o lançamento do DeepSeek em janeiro, um modelo feito por uma startup chinesa que afirmou ter criado modelos sofisticados de IA que exigiam menos chips da Nvidia.