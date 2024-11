Centro Universitário Fibra promove palestra sobre ‘Direito de Jogos e Apostas’ com Fabiano Jantalia

Com o objetivo de promover debates relevantes para o mercado de trabalho e para a formação acadêmica dos alunos, o Centro Universitário Fibra organiza, nesta semana, palestras do professor Fabiano Jantalia, advogado especializado em direito econômico, empresarial, bancário e de jogos. O tema será “Direito de Jogos e Apostas: Um Oceano de Oportunidades Profissionais”.

O recente crescimento do debate sobre de jogos e apostas no Brasil fez com que o direito se deparasse com um novo e dinâmico ramo que desponta como uma das áreas mais promissoras para a atuação de futuros advogados, segundo a Fibra, abrindo portas para uma carreira que se posiciona como um diferencial no mercado. Na palestra, o professor Jantalia vai apresentar uma visão geral da legislação e da organização do mercado de jogos e apostas no Brasil e abordar os principais desafios e polêmicas do momento.

Para a empresa, convidar um especialista renomado na área reforça o compromisso da Fibra em oferecer aos estudantes uma educação atualizada e alinhada com as demandas do mercado. As palestras serão realizadas nos dias 13 e 14 de novembro, respectivamente, às 18h30 e às 11h, com carga horária de três horas, no Auditório do Centro Universitário Fibra, localizado na avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, no bairro Nazaré. As inscrições podem ser feitas por meio deste site e cada encontro tem o limite de 220 pessoas.

Serviço:

Palestra “Direito de Jogos e Apostas: Um Oceano de Oportunidades Profissionais”, com o professor Fabiano Jantalia

Datas: 13 e 14 de novembro de 2024

Horários: 18h30 (13/11) e 11h (14/11)

Local: Auditório do Centro Universitário Fibra

Carga Horária: 3h

Inscrições neste site