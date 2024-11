Professor Fabiano Jantalia realizará palestras sobre direito de jogos e apostas na Fibra

A chance de receber muito dinheiro, por meio de jogos simples que estão no celular, já transformou milhões de brasileiros em adeptos das apostas online. Diante dessa realidade, o Centro Universitário Fibra, sempre à frente na promoção de debates relevantes para o mercado de trabalho e para a formação acadêmica de seus alunos, traz uma oportunidade única com a palestra do professor Fabiano Jantalia, advogado especializado em direito econômico, empresarial, bancário e de jogos.

O tema da palestra será "Direito de Jogos e Apostas: Um Oceano de Oportunidades Profissionais". A programação ocorrerá nos 13 e 14 de novembro, respectivamente às 18h30 e às 11h, no auditório do Centro Universitário Fibra, com carga horária de 3 horas. As inscrições podem ser feitas por meio do site: www.fibrapara.net/eventos.

É válido destacar que, com o recente crescimento do debate sobre de jogos e apostas no Brasil, o direito se depara com um novo e dinâmico ramo que desponta como uma das áreas mais promissoras para a atuação de futuros advogados, abrindo portas para uma carreira que, além de inovadora, se posiciona como um diferencial no mercado.

Na palestra, o Professor Jantalia vai apresentar uma visão geral da legislação e da organização do mercado de jogos e apostas no Brasil e abordar os principais desafios e polêmicas do momento.

Serviço:

Palestra: "Direito de Jogos e Apostas: Um Oceano de Oportunidades Profissionais"

Palestrante: Prof. Dr. Fabiano Jantalia;

Datas: 13 e 14 de novembro de 2024;

Horários: 18h30 (13/11) e 11h (14/11);

Local: auditório do Centro Universitário Fibra;

Carga Horária: 3h;

Inscrições: www.fibrapara.net/eventos.