Ceias de fim de ano: Pescados e mariscos têm aumento de quase 100% nas vendas em negócio de Belém

Com a aproximação do Natal e do Ano Novo, as vendas de pescados e mariscos em Belém dispararam. Produtos como camarões, bacalhau e pirarucu ocupam as listas de compras de quem busca reforçar as receitas típicas nas ceias de final de ano. O Grupo Liberal entrevistou na manhã desta sexta (20/12) um empreendedor local do bairro do Marco que destacou a alta demanda e a preferência dos consumidores por produtos frescos e acessíveis.

Gabriel Oliveira tem 27 anos de idade e é atualmente proprietário do estabelecimento “Gabriel Mariscos e Pescados”, localizado na Feira da 25 no bairro do Marco. Ele começou a empreender dos 13 para os 15 anos de idade. “Comecei a empreender na Feira da 25 vendendo cheiro verde e marisco no isopor”, relembrou.

O empreendedor já teve lojas de roupas. Além disso, Gabriel revelou que foi dono de um restaurante onde vendia comidas típicas tradicionais e comidas fitness junto com os mariscos. “Depois quando veio a pandemia, eu quis empreender mesmo no ramo dos mariscos e pescados”, contou.

Produtos frescos e tradição regional impulsionam as vendas

Segundo ele, as vendas de pescados e mariscos de novembro para dezembro aumentaram em quase 100%. “Graças a Deus, as vendas estão ótimas devido aos nossos preços, que são super acessíveis, que conta muito pro mercado, pro bolso do consumidor paraense. As demandas aumentam cada vez mais devido ao fim de ano, tanto pro Natal quanto pro Reveillon, pra galera que quer comprar pra consumir com a sua família”, comemora o vendedor.

O dono do estabelecimento que leva o próprio nome diversificou o negócio para atender tanto os consumidores locais quanto turistas interessados na gastronomia regional. “No Natal e no Réveillon, a galera pretende muito viajar pra fora do estado ou pros balneários e com isso ela vem pra nossa loja procurar os camarões salgados, massa e pata de caranguejo, tudo pra levar e pra consumir com a família”, conta.

Gabriel Oliveira mostra os tipos de camarões à venda. (Imagem | Ivan Duarte)

Ele também vende lula, polvo, lagosta e paella. Este último é um prato à base de arroz e camarão típico da gastronomia de Valência, cidade da Espanha. “Todos esses produtos são uma cadeia especial pra mesa do povo paraense. Não só para o povo paraense, mas também pro povo de fora, como os turistas que vêm degustar aqui os nossos pratos regionais”, destaca o empreendedor.

A aposta no frescor e na qualidade dos produtos é um dos diferenciais de Gabriel. Ele destaca o camarão rosa, camarão GG e pirarucu como os mais vendidos. Os preços dependem do corte e do tipo do pescado. Além disso, o cliente pode negociar o preço no atacado, e garantimos sempre o melhor custo-benefício.

Gabriel vende tanto no varejo quanto no atacado. O camarão grande varia de R$ 60 a R$ 65 com casca. Há também o camarão GG, super grande, que custa R$ 80 o quilo, mas sempre o empreendedor faz uma oferta ideal para o cliente. No atacado, o quilo do bacalhau está custando entre R$ 65 e R$ 70.

Estabelecimento "Gabriel Mariscos e Pescados". (Imagem | Ivan Duarte)

“O lombo do bacalhau tá saindo de R$ 85 a R$ 90 e temos também o desfiado que tá saindo entre R$ 43 a R$ 50 o quilo. Temos o pirarucu, que é a manta que vem com aquela parte da pele e vem com a parte do filé, tá saindo entre R$ 40 a R$ 45. E temos o lombo do pirarucu. O lombo é especial pra fazer aquele pirarucu de casaca, porque ele não vem com espinha, não vem com pele, não vem com nada. Só vem o lombo mesmo bem grosso pro cliente ter 100% de aproveitamento nele”, explica Gabriel.

Consumidores atentos às melhores ofertas

Os belenenses também reconhecem a competitividade dos preços oferecidos nos mercados locais. George Castro, técnico em informática, escolheu o "Gabriel Mariscos e Pescados" após comparar preços com outras feiras da cidade. Segundo George, o estabelecimento tem produtos com preços menores, principalmente o camarão descascado, o qual encontrou na feira por R$ 100.

George Castro, técnico em informática e cliente de Gabriel Oliveira. (Imagem | Ivan Duarte)

“Hoje eu vim pra cá pra comprar camarão descascado pro almoço de hoje pra diversificar a refeição. Pro Natal, venho procurar um camarão rosa pra fazer um molho branco, porque os outros ingredientes a gente já tem lá em casa. Sobre bacalhau e pirarucu, o pessoal que vai decidir lá em casa se eles vão querer ou vão querer só o camarão rosa”, revelou o consumidor.

Expectativa para o final de dezembro

Com o aumento das vendas impulsionado pela tradição e pela alta demanda típica das festas, a expectativa é de movimento intenso até os últimos dias do ano. Para Gabriel Oliveira, o fim de 2024 promete encerrar com recordes de vendas, reforçando a importância das ceias recheadas de sabores regionais na cultura paraense.

“A minha expectativa para a continuação das vendas até o Natal e Ano Novo são ótimas, são excelentes e vai melhorar cada dia mais. O Natal agora já tá se aproximando, hoje é sexta-feira, e praticamente já tá em cima da hora. O povo paraense gosta de comprar produtos bem fresquinhos, então estamos garantindo todos os produtos com excelente qualidade”, comemorou.