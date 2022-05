Cartão de crédito pode ser armadilha; saiba como evitar dívidas

O cartão de crédito tem uma grande importância nas finanças dos brasileiros. Quase metade dos consumidores (47%) tem quatro cartões de crédito ou mais, segundo pesquisa do Serasa, sendo que 29% têm pelo menos cinco.

VEJA MAIS

Só que isso acende um alerta sobre a inadimplência. No território paraense, por exemplo, o cartão de crédito representa o maior percentual de dívidas, segundo a Federação do Comércio do Pará (Fecomércio-PA). Por isso O Liberal dá algumas dicas de quais cuidados ter com essa modalidade.

Como não se endividar usando cartão de crédito

Opte sempre pelos cartões que não têm anuidade. Hoje eles fazem parte das novas opções no mercado. Conheça todas as taxas que são cobradas para ter o cartão de crédito. Há casos em que a isenção de anuidade é limitada a um período. Faça uma tabela digital, em um aplicativo, ou use uma anotação em papel para controlar quanto você gasta no cartão por mês. Na hora de pedir um cartão de crédito, não use apenas as informações oferecidas pela empresa, busque outras. Isso pode evitar problemas futuros. Os aumentos constantes de limite do cartão podem ser uma armadilha, porque dá a ideia de que você tem mais dinheiro do que realmente tem. Se não souber lidar com esse limite maior, peça para o banco reduzir para você. Opte por usar o cartão apenas para compras necessárias, porque se exagerar pode consumir muito da sua renda mensal, ou até ficar endividado.

VEJA MAIS