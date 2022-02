Carnaval: comércio recebe foliões de última hora em busca de fantasias para a terça-feira gorda

O movimento no centro comercial de Belém foi intenso na manhã desta segunda-feira (28), véspera da terça-feira gorda de carnaval. Em uma loja de fantasias, adornos e artigos de decoração, o aumento de circulação dos clientes foi de 20% nos últimos quatro dias. Segundo o gerente do estabelecimento, Clenilson Farias gerente, os adereços para complementar o visual carnavalesco foram os mais procurados, como chapéus, tiaras e máscaras.

“As fantasias infantis ainda são as mais procuradas, mas aumentou a procura por adereços. Também nos últimos quatro dias teve bastante saída de confetes, serpentina. Posso dizer que o aumento foi de 20% nas vendas, no mínimo. Não sei se, de repente, porque aproximou do carnaval mesmo, porque não vai ter carnaval oficial, mas pequenas festas estão liberadas, então fazem aniversário com o tema, as pessoas se reúnem em casa, então acabou vendendo bastante do estoque que tínhamos do carnaval do ano passado”, declarou Clenilson.

A funcionária pública Cristiane Carmo, de 44 anos, foi em busca de uma fantasia para o filho de dois anos. Às vésperas da festinha que programou participar com a família, na passagem onde mora, no bairro da Pedreira, ela conta que realmente costuma deixar para a última hora. “Venho sempre na correria, e como vamos fazer festinha em casa, decidi vir comprar algo, mas está difícil de opções. Eu estava procurando algo de pirata, bem simples, porque como ele tem autismo, tem que ter a menor quantidade de adereço possível, senão ele tira tudo”, brinca;

Já a servidora pública Salomy Lobato, de 47 anos, aproveitou para levar o sobrinho de cinco para escolher uma fantasia para a festa com a família, mas diz que não é a primeira vez que vai ao comércio neste carnaval. “Eu estou desde sábado fantasiada. Primeiro de mulher gato, ontem, domingo, estava de mulher das cavernas e estou procurando alguma coisa para usar amanhã. Aí trouxe ele para escolher alguma coisa. Ele queria a fantasia de Naruto, mas é difícil de achar, achamos só do Ben 10. Lá em casa a gente sempre reúne, junta a família, amigos, ouvindo marchinhas, todo mundo fantasiado”, conta.

Gerente de uma tradicional loja de costura há 25 anos, Janice Corrêa ressalta que o movimento intenso no local, nesta segunda-feira, não foi pelo carnaval. Embora o espaço seja conhecido pelas fantasias carnavalescas, a procura foi 40% menor do que o último carnaval antes da pandemia, em 2019.

“O movimento de hoje, a maioria é costureira, comprando linha, botão, crochê. Temos tido pouca procura para carnaval. Estamos sem festa, sem bloco, então está menos movimentado, mas ano passado ainda foi pior do que esse ano. Para nós, que somos tradicionais em fantasia, esse ano foi muito pouco, o movimento. A gente, que trabalha com fábrica própria, trabalhamos com 50% dos funcionários da fábrica”, revelou Janice.

Nesta terça-feira (28), a maioria das lojas do centro comercial de Belém estará fechada. Algumas retomam as atividades na quarta-feira de cinzas, e outras somente na quinta-feira após o carnaval.