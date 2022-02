Feriado de Carnaval tem programação infantil espalhada por Belém; confira

Mesmo sem Carnaval nas ruas, a criançada vai poder curtir o Carnaval nos bailinhos programados em vários cantos da cidade. Tem música, brincadeira e diversão para todos os gostos e bolsos.

Hoje, segunda, 28, e amanhã, terça, 1º de março, tem programação de carnaval no Boulevard Shopping Belém que começa com um bailinho itinerante a partir das 16h pelos corredores do espaço. Às 17h, tem apresentação musical no palco montado na Praça de Alimentação. Hoje, 28, a banda Turma Fantástica comandará a festa e na terça-feira de Carnaval, 1º de março, vai ter apresentação da show da Bateria Amigos do Samba, com a presença de mestre sala e porta-bandeira.

Na segunda, 28, tem o Bailinho Infantil "Brincadeira de Criança" na Cabôca. A programação começa às 17 horas com o projeto "Tambor de Dentro" de Ester Sá e Renato Torres e às 19 horas, show da banda Balada Kids. A programação terá ainda brinquedoteca e os ingressos custam R$ 20 (criança até 2 anos não paga).

A banda Balada Kids tem agenda agitada neste Carnaval. (Divulgação.)

Na Terça-feira Gorda, 1º, tem o já tradicional "Bailinho da Estação" de 16h às 21h no Armazém 3 da Estação das Docas. A programação é com as bandas Balada Kids e Balada.com, além do Clube da Animação. A programção gratuita contará ainda com praça de alimentação e venda de artigos carnavalescos. Importante saber que o evento é exclusivo para pessoas vacinadas contra covid-19, por isso é importante levar o cartão de vacinação.