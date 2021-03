Carga com 5,5 toneladas de queijo sem nota fiscal é apreendida em Belém

Uma carga com 5,5 toneladas de queijo sem documento fiscal foi apreendida nesta segunda-feira (15), durante uma operação realizada por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), na avenida Perimetral, em Belém. A mercadoria avaliada em R$ 66 mil veio do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB), e seria transportada para a cidade de Pacajá, no sudoeste paraense.

Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), após o pagamento do imposto e multa, além da emissão do documento fiscal, e a mercadoria foi liberada para seguir até o destino.

Segundo o coordenador da unidade de Mercadorias em Trânsito, Volnandes Pereira, a Sefa está intensificando as operações relativas ao trânsito interno de mercadorias, “tanto no modal rodoviário quanto no fluvial, visando a garantir o recolhimento do imposto devido ao Estado”.

Unidades

A Secretaria tem oito unidades de controle de mercadorias em trânsito. Duas delas funcionam na capital: a coordenação de Belém, responsável pela gerência das ações de trânsito, e a unidade de Portos e Aeroportos.

A coordenação do Itinga fica na rodovia BR- 010, Km 1.481, em Dom Elizeu; a coordenação de Araguaia, na Rodovia PA 447- Km 15, em Conceição do Araguaia.

As outras unidades são a Coordenação Tapajós, em Óbidos; Serra do Cachimbo, na Rodovia Br 163, Km 785, em Novo Progresso; Gurupi, na Rodovia BR-316, Km 280, em Nova Esperança do Piriá; e Carajás, na Rodovia Transamazônica, Km 9, em Marabá.