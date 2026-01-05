Caravanas em Belém, Ananindeua e Marituba facilitam pagamento de débitos da conta de luz
Durante as caravanas, consumidores podem quitar dívidas de energia elétrica por débito, crédito ou Pix
A concessionária de energia Equatorial Pará anunciou a realização de uma caravana de serviços em Belém, Ananindeua e Marituba, até o dia 9 de janeiro. A iniciativa oferece oportunidades para quitar contas de energia com opções de pagamento por débito, crédito ou Pix, além de troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social.
Além das alternativas de pagamento, as caravanas também disponibilizam serviços tradicionais da distribuidora. Entre eles, está a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED, que são mais econômicas e eficientes, e o cadastro no programa Tarifa Social de energia elétrica.
Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, ressalta que as caravanas têm como objetivo facilitar a regularização de contas para as famílias, ampliando as formas de pagamento.
“A possibilidade de pagamento nos cartões ou Pix é uma importante alternativa para quem precisa começar o ano com mais flexibilidade, sem pendências financeiras”, destaca Soares.
Locais e Horários de Atendimento
Confira os endereços e os serviços oferecidos:
E+ Caravana – Ananindeua (Centro)
- Onde: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), na Passagem Suely – Centro – Ananindeua
- Quando: 05 a 09 de janeiro
- Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
- Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas através de cartões de débito, crédito ou Pix.
E+ Caravana – Marituba (Centro)
- Onde: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC), na rua Pedro Mesquita – Marituba
- Quando: 06 a 09 de janeiro
- Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
- Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas com cartões de débito, crédito ou Pix.
E+ Caravana – Belém (Barreiro)
- Onde: Igreja Santo Antônio de Lisboa, na Passagem Cajú, Nº 102, entre Passagem Boa Fé e Passagem Fé em Deus – Barreiro – Belém
- Quando: 06 a 09 de janeiro
- Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
- Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, pagamento de faturas com cartões de débito, crédito ou Pix e coleta de resíduos E+ Reciclagem.
