Caravanas em Belém, Ananindeua e Marituba facilitam pagamento de débitos da conta de luz

A concessionária de energia Equatorial Pará anunciou a realização de uma caravana de serviços em Belém, Ananindeua e Marituba, até o dia 9 de janeiro. A iniciativa oferece oportunidades para quitar contas de energia com opções de pagamento por débito, crédito ou Pix, além de troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social.

Além das alternativas de pagamento, as caravanas também disponibilizam serviços tradicionais da distribuidora. Entre eles, está a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED, que são mais econômicas e eficientes, e o cadastro no programa Tarifa Social de energia elétrica.

Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, ressalta que as caravanas têm como objetivo facilitar a regularização de contas para as famílias, ampliando as formas de pagamento.

“A possibilidade de pagamento nos cartões ou Pix é uma importante alternativa para quem precisa começar o ano com mais flexibilidade, sem pendências financeiras”, destaca Soares.

Locais e Horários de Atendimento

Confira os endereços e os serviços oferecidos:

E+ Caravana – Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), na Passagem Suely – Centro – Ananindeua

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), na Passagem Suely – Centro – Ananindeua Quando: 05 a 09 de janeiro

05 a 09 de janeiro Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h

das 8h30 às 12h e das 14h às 16h Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas através de cartões de débito, crédito ou Pix.

E+ Caravana – Marituba (Centro)

Onde: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC), na rua Pedro Mesquita – Marituba

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC), na rua Pedro Mesquita – Marituba Quando: 06 a 09 de janeiro

06 a 09 de janeiro Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h

das 8h30 às 12h e das 14h às 16h Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas com cartões de débito, crédito ou Pix.

E+ Caravana – Belém (Barreiro)

Onde: Igreja Santo Antônio de Lisboa, na Passagem Cajú, Nº 102, entre Passagem Boa Fé e Passagem Fé em Deus – Barreiro – Belém

Igreja Santo Antônio de Lisboa, na Passagem Cajú, Nº 102, entre Passagem Boa Fé e Passagem Fé em Deus – Barreiro – Belém Quando: 06 a 09 de janeiro

06 a 09 de janeiro Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h

das 8h30 às 12h e das 14h às 16h Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, pagamento de faturas com cartões de débito, crédito ou Pix e coleta de resíduos E+ Reciclagem.