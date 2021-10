Caminhoneiros e governo do Pará fecham acordo

Em reunião realizada na tarde da última quarta-feira, 27, na sede da Casa Civil, da qual participaram representantes dos caminhoneiros que trafegam na Região Metropolitana e do governo estadual, ficou definido que a balança rodoviária ficará sem operar até que sejam adquiridas novas balanças, já os caminhões que realizam transporte de produtos perecíveis, dentre eles os que movimentam água e material de construção, terão a garantia da livre circulação na área de abrangência das obras do BRT Metropolitano, que envolve cidades como Ananindeua e Marituba. A livre circulação é temporária e os donos dos transportes terão que cadastrar os veículos a partir de agora.

O atendimento às reivindicações foi confirmada no início da noite pelo representante dos caminhoneiros Alessandro Amaral, após a reunião que contou com a presença do chefe da Casa Civil, Iran Lima, representantes de órgãos como Departamento de Trânsito do Estado (Detran), PMPA, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ouvidoria Pública do Estado e Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa).

“Teremos um tempo para nos cadastrar e eles (governo) tomarão algumas medidas para melhorar o atendimento sobre circulação de caminhões e pesagem de produtos”, garantiu Amaral, que representa uma das entidades, responsáveis pelo protesto que interditou parcialmente a BR 316 durante dez horas. O entendimento entre governo e caminhoneiros garantiu, sem um prazo definido, a livre circulação, contudo os donos dos veículos terão de realizar o cadastro veicular no Detran. No Departamento, os motoristas devem apresentar os documentos relacionados à placa e ao modelo dos caminhões.

As restrições de circulação dos veículos devem retornar tão logo seja reestruturada a área de pesagem dos caminhões, localizada no quilômetro 18 da BR-316, em Marituba. Três novas balanças serão adquiridas pela Sefa. Duas estarão sendo utilizadas para aferir o volume dos veículos no sentido Benevides-Ananindeua e outra no sentido contrário.