Calendário Renda Pará: Veja a data da última chamada para sacar o benefício

Os beneficiários do Renda Pará que não compareceram na data regular do calendário para sacar o dinheiro do programa tem uma nova chance. Quem foi aprovado para receber o pagamento deve procurar uma agência e fazer o saque do dinheiro na nova data divulgada. Veja o calendário para a quem perdeu a data da chamada regular do Renda Pará:

Confira o novo calendário de pagamento do Renda Pará

Data do recebimento - Mês de aniversário

3 de março - Janeiro e Fevereiro

4 de março - Março e Abril

7 de março - Maio e Junho

8 de março - Julho e Agosto

9 de março - Setembro e Outubro

10 de Março - Novembro e Dezembro

Como receber o Renda Pará?

Uma das exigências para o saque do benefício é a comprovação da imunização contra a Covid-19. O beneficiário pode receber o pagamento em qualquer agência bancária do Banpará