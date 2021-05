Caixa vai abrir 23 novas agências no interior do Pará

O plano de expansão do atendimento da Caixa Econômica Federal (CEF) para este ano inclui a criação de 23 novas unidades no Pará, todas elas no interior. Os municípios beneficiados no Estado são: Acará, Alenquer, Augusto Corrêa, Baião, Curuçá, Goianésia do Pará, Itupiranga, Monte Alegre, Muaná, Óbidos, Pacajá, Paragominas, Portel, Porto de Moz, Redenção, Rurópolis, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Soure, Tucumã, Ulianópolis, Vigia de Nazaré e Viseu. Em todo o país, serão 130 novas unidades em 128 municípios.

De acordo com a instituição financeira, o plano de expansão da rede beneficiará cerca de 28,6 milhões de brasileiros. Na região Norte, serão 33 novas unidades, a grande maioria delas no Pará, seguido do Amazonas (7), Rondônia (2) e 1 no Tocantins.

Em razão dessa abertura de novas agências, serão contratados 566 empregados com foco no Norte e Nordeste. Porém, a Caixa informou que ainda não tem fechado o número de contratações somente no Estado do Pará.

“São pessoas que farão a diferença neste momento tão sensível que o Brasil vive. Mais uma vez, ouvimos as demandas dos empregados e agimos rapidamente para fortalecer o atendimento, em especial para aqueles que mais precisam”, declarou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao anunciar a ampliação do número de empregados e terceirizados para fortalecer a rede de atendimento do banco.

A Caixa afirma que esta expansão é a maior dos últimos anos na instituição. De todas as 130 unidades que serão abertas no País, 79 são para atendimento ao público e 51 especializadas em agronegócio, que visam aumentar a capilaridade do banco, alcançando mais regiões do interior de cada estado brasileiro.