Caixa antecipa pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial; veja o calendário

Em portaria, publicada nesta quinta-feira (15), o Ministério da Cidadania atualizou o calendário da quarta parcela do auxílio emergencial. Inicialmente, a previsão era que o pagamento ocorresse a partir de 23 de julho, com saques a partir de 13 de agosto. Com as novas datas, a transferência dos valores para todas as contas digitais ocorre entre os dias 17 e 30 deste mês, seguindo o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário de pagamentos segue o mesmo, com recebimento de 19 a 30 de julho, seguindo o número do NIS.

O governo federal já anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses, o que significa que os pagamentos devem continuar até outubro, mantendo os repasses de R$ 150 para famílias de uma só pessoa, R$ 250 para famílias de duas ou mais pessoas e R$ 375 para mães chefes de família monoparental.

Confira o calendário atualizado:

Transferência

Janeiro: 17 de julho

Fevereiro: 18 de julho

Março: 20 de julho

Abril: 21 de julho

Maio: 22 de julho

Junho: 23 de julho

Julho: 24 de julho

Agosto: 25 de julho

Setembro: 27 de julho

Outubro: 28 de julho

Novembro: 29 de julho

Dezembro: 30 de julho

Saque

Janeiro: 02 de agosto

Fevereiro: 03 de agosto

Março: 04 de agosto

Abril: 05 de agosto

Maio: 09 de agosto

Junho: 10 de agosto

Julho: 11 de agosto

Agosto: 12 de agosto

Setembro: 13 de agosto

Outubro: 16 de agosto

Novembro: 17 de agosto

Dezembro: 18 de agosto