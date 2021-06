Busca por itens de verão aumenta no centro comercial de Belém

A procura por roupas mais leves para o verão paraense, com biquínis, sungas, shorts e camisetas, começou a aumentar no centro comercial de Belém. Sandra Fontoura, de 50 anos, foi com a filha Larissa, de 17, em busca de alguns itens para aproveitarem o mês de julho no município de Salinópolis, onde costumam passar cerca de 15 dias nas férias. A família tem casa mais próximo ao centro da cidade, e costuma aproveitar a semana na praia, já que no final de semana, o Atalaia, o balneário mais procurado do município, lota.

Apesar dela não deixar de comprar, ela nota que o preço dos produtos em geral aumentou consideravelmente este ano. “A gente aproveita muito lá. Eu vim para comprar enfeites para a minha casa e roupas para o verão, biquínis, saídas. O short jeans, por exemplo, que eu compro normalmente para ela, está bem mais caro”, afirmou.

A responsável pela loja que Sandra comprou as roupas, Bruna Yasmin Neves, atua há 3 anos no estabelecimento, localizado na Rua Treze de Maio e que tem matriz na travessa Padre Eutíquio. Ela conta que o movimento já vem em uma crescente desde o fim do último lockdown, e que o mês de junho foi um mês muito bom para a loja.

“Aumentamos bastante as vendas, em torno de 30% esse mês. Aqui a loja é de atacado e tentamos manter o padrão de preço, para manter a procura. Temos peças de R$ 10, de R$ 17, vai variando bastante. A nossa maior demanda é biquíni e saídas, mas também muita gente vem para comprar short mais larguinho, blusa soltinha, porque Belém é muito quente, né, as pessoas querem estar confortáveis”, concluiu.

Outra loja na avenida Padre Eutiquío também conseguiu bater as metas no mês de junho. De acordo com a Shirleide, que é vendedora há um ano no local, o aumento da procura chega a 20% e que as roupas de festa junina foram bastante procuradas. “Junho saiu muita roupa junina, porque acabou faltando no comércio, mas agora é moda praia, roupas leves mesmo, biquínis, saídas”, finalizou.

O administrador Natanael Moraes é de Tailândia, no nordeste do Pará, e veio a Belém para comprar roupas. Acompanhado de um amigo, ele conta que ficou impressionado com a vantagem nos preços do centro comercial da capital. “É a primeira vez que compro no comércio e está bem mais em conta do que lá, então vim e comprei roupas para meus filhos, que tenho um casal, calçado para mim, e ainda vou ver para minha esposa”, concluiu.