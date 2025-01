Brasil deve gerar 1,5 milhão de vagas de formais em 2025, aponta Fecomércio

A geração de empregos formais no Brasil em 2025 deve ficar entre 1,2 milhão e 1,5 milhão, segundo a estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O dado representa uma redução quando comparado com o ano passado, que alcançou 2,2 milhões de postos até novembro, como registrado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

“O mercado de trabalho responderá com menor expansão devido à redução no consumo das famílias e nos investimentos empresariais”, afirma Jaime Vasconcellos, assessor da FecomercioSP

A desaceleração do crescimento pode se justificar por um cenário econômico mais restritivo, com menos estímulos fiscais e o impacto dos juros elevados. Ainda existem riscos fiscais e uma demanda mais aquecida que o normal, o que também influência neste comportamento.

O boletim Focus, relatório do Banco Central do Brasil (BCB) que reúne projeções de indicadores econômicos, aponta que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2025 é de 2%. Caso se alcance os 2,5%, a geração de empregos pode chegar a 1,5 milhão de vagas formais.