Bora Belém já está disponível para saque

A prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), informa que o valor do pagamento programa de renda cidadã Bora Belém, referente ao mês de janeiro, já está disponível para saque na conta dos beneficiários.

Bora pra Escola

A gestão municipal começou a cadastrar estudantes no programa Bora pra Escola, que garante o auxílio, em parcela única, para o aluno que estudou em 2021 da rede municipal de ensino e que firmar o compromisso em permanecer na escola em 2022. O benefício alcançará as escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semec) e a Fundação Escola Bosque (Funbosque). O cadastramento começou nesta segunda-feira (17) e segue até sexta, 21, exclusivamente no endereço eletrônico https://borapraescola.belem.pa.gov.br. O benefício deve começar a ser pago a partir do próximo dia 28 de janeiro.

A Prefeitura de Belém destinou R$ 10 milhões ao auxílio estudantil, com repasses em parcela única de R$ 150 para mais de 67,5 mil estudantes; de R$300 para estudantes órfãos de pais vítimas da covid-19; e R$ 500 para 18 estudantes concluintes do ensino médio da Funbosque.

O benefício em parcela única no valor de R$ 150 será destinado a todos os estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação De Jovens, Adultos e Idosos da rede municipal de ensino. Os que ficaram órfãos da covid-19 receberão auxílio de R$ 300, caso apresente o atestado de óbito do pai, da mãe, ou do responsável, que comprove a morte em decorrência de covid-19. Os estudantes concluintes do ensino médio matriculados na Funbosque receberão R$ 500.

O estudante precisa apresentar comprovação de cumprimento do calendário de vacinação, inclusive, para os alunos maiores de 12 anos, de imunização contra a covid-19. A Caixa Econômica Federal fará o repasse do benefício, por meio do aplicativo Caixa Tem.

A Semec divulgará calendário para os estudantes cadastrados como órfãos apresentarem o atestado de óbito, em local e hora determinado pela Secretaria. Só será permitido o cadastramento de outro beneficiário para pessoas que se inscreverem como órfãos de mãe.