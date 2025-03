Bolsas da Ásia fecham em baixa, apesar de recuperação parcial de Wall Street após CPI

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/03/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, apesar da recuperação parcial de Wall Street ontem na esteira de números benignos de inflação dos EUA.

O índice japonês Nikkei teve ligeira perda de 0,08% em Tóquio, a 36.790,03 pontos, pressionado por ações de montadoras e eletrônicos, enquanto o Hang Seng caiu 0,58% em Hong Kong, a 23.462,65 pontos, mais uma vez sob o peso de ações de tecnologia, o sul-coreano Kospi recuou 0,05% em Seul, a 2.573,64 pontos, com o fraco desempenho de ações de baterias, e o Taiex registrou queda de 1,42% em Taiwan, a 21.961,68 pontos, influenciada pela TSMC (-2,33%), que está negociando uma joint venture para operar a divisão de fundição da Intel, segundo a Reuters.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,39%, a 3.358,72 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou baixa mais expressiva, de 1,12%, a 2.066,95 pontos.

A falta de apetite por risco predominou na Ásia embora Wall Street tenha se recuperado parcialmente ontem, depois de amargar perdas generalizadas nos dois dias anteriores. Dois dos principais índices acionários de Nova York subiram mais de 1% no último pregão, após dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA virem abaixo do esperado, sugerindo que os preços ainda não sentiram o impacto da política tarifária do governo Trump.

Investidores na região asiática e em outras parte do mundo seguem atentos a desdobramentos da guerra comercial deflagrada pela tarifação da Casa Branca. Ontem, a União Europeia (UE) e o Canadá anunciaram retaliações, após tarifas de 25% dos EUA a importações de aço e alumínio entrarem em vigor.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro dia seguido, com baixa de 0,48% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.749,10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires