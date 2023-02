Bolsa Família terá acréscimo de R$ 150 a partir de março; saiba quem tem direito

O programa Bolsa Família terá valor adicional a partir de março de R$ 150 por família com criança até 6 anos. Em janeiro, o governo beneficiou 21,9 milhões de famílias. O pagamento deste mês de fevereiro permanece no valor de R$ 600 e será recebido na segunda-feira (13).

Acréscimo a partir de março

De acordo com as regras definidas na PEC da Transição (PEC 32/2022), aprovada pelo Congresso Nacional, o Bolsa Família terá o valor de R$ 600, com acréscimo de R$ 150 por famílias com crianças até 6 anos. A mudança será realizada a partir de março.

Entre as novidades do programa, cartão de vacinação e matrículas escolares em dia são obrigatórias.

Assim como no Auxílio Brasil, os depósitos do Bolsa Família serão seguidos a partir da ordem de número final do NIS; confira o calendário abaixo:

Calendário de pagamento de março do Bolsa Família (Divulgação / Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome)

Busca Ativa do Bolsa Família

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, anunciou em vídeo publicado pelo PT, que o governo fará uma busca ativa dos beneficiários do programa, resultando no descadastro dos usuários que não cumprem os requisitos básicos.

Em sua posse, o ministro ressaltou que a reestruturação do programa será realizada para trazer o cadastro a pessoas que têm direito e não tiveram a oportunidade de receber o benefício.

Acesso ao programa

Para ter acesso, o beneficiário precisa estar com Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e legível para os benefícios sociais do sistema. Através do app do Auxílio Brasil ou do Caixa Tem, o usuário pode conferir se está entre o grupo de pessoas aptas para o recebimento.

VEJA MAIS

Requisitos para se inscrever no CadÚnico

Ter renda mensal de até meio salário mínimo (R$ 660) por pessoa ou;

Ter renda mensal familiar total no valor de até três salários mínimos (R$ 3.690);

Caso a renda seja maior que os valores acima, a família deve estar vinculada a algum programa que precise do Cadastro Único.

Caso enquadrado em um dos requisitos, o responsável familiar deve ir até uma unidade do CRAS e realizar a entrevista de credenciamento.

Como saber se fui aprovado no Bolsa Família?

O pagamento ocorre através da Caixa Econômica Federal, seguindo lista gerenciada do Ministério da Cidadania. As revisões do banco de dados dos beneficiários são feitas mensalmente, junto com a inclusão de novas famílias. Dessa forma, o recadastramento no Bolsa Família não é necessário, apenas a atualização de dados no CadÚnico para continuar recebendo.

Quem pode se cadastrar para receber os R$ 600 do Bolsa Família?

Caso atenda aos requisitos do programa, a inscrição e atualização de dados são feitas somente nos centros de atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Por meio das informações do CadÚnico, o Ministério da Cidadania seleciona os beneficiários.

Consulta do Bolsa Família pelo CPF

Através do aplicativo Caixa Tem, é possível consultar o nome na lista de pagamento do Bolsa Família. O cadastro não garante a inclusão no programa, visto que é obrigatório atender as regras do CadÚnico.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)