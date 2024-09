Bolsa Família: Pará tem mais de 1 milhão de famílias beneficiadas em setembro

No Pará, 1,34 milhão de famílias contempladas pelo programa Bolsa Família neste mês de setembro. O repasse aos beneficiários começou na terça-feira, 17, e segue até o dia 30, conforme o cronograma escalonado pelo final do Número de Identificação Social (NIS). O valor médio do benefício no Pará é de R$ 711,16, totalizando um investimento de R$ 956,9 milhões por parte do Governo Federal.

Belém, a capital paraense, é o município com o maior número de famílias beneficiadas, somando 175.100 contemplados. Outros municípios com grande participação no programa incluem Santarém, Ananindeua, Abaetetuba e Cametá. Entre as cidades, Jacareacanga destaca-se com o maior valor médio do benefício, que chega a R$ 873,19 para suas 3.900 famílias beneficiárias.

Além do valor base, o Bolsa Família também oferece benefícios adicionais. No Pará, 641.134 crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância, que acrescenta R$ 150 por criança ao valor final do benefício. O investimento nesse público ultrapassa R$ 92,9 milhões. Outros complementos de R$ 50 são destinados a 1,1 milhão de crianças e adolescentes entre sete e 18 anos, a 88.798 gestantes e 28.988 nutrizes, totalizando R$ 58,9 milhões em repasses adicionais.

Em termos nacionais, o programa Bolsa Família beneficia 20,71 milhões de famílias em setembro, com um investimento de R$ 14,14 bilhões. O valor médio do benefício no país é de R$ 684,27, e o programa atinge 54,3 milhões de pessoas. Além disso, 9,3 milhões de crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância, com um investimento de R$ 1,13 bilhão.

A região Nordeste continua sendo a que mais concentra beneficiários, com 9,38 milhões de famílias, seguida pela região Sudeste, com 6,02 milhões. Na região Norte, 2,62 milhões de famílias estão inscritas no programa, e o investimento federal ultrapassa R$ 1,88 bilhão.

Com a retomada do Bolsa Família em 2023, foram introduzidas novas regras, como a Regra de Proteção, que permite que beneficiários que conseguirem emprego com carteira assinada ou aumento de renda permaneçam no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor. Em setembro, 2,64 milhões de famílias em todo o Brasil são beneficiadas por essa medida.

A visão dos beneficiários

Uma das beneficiárias do programa, entrevistada para esta matéria, relatou como o Bolsa Família tem sido essencial para sua família. "No meu caso, sou eu e meu filho. Recebo o Bolsa Família desde 2015 e é o que nos ajuda a quitar os custos do mês", comenta.

Quando questionada sobre a importância do benefício no seu orçamento, ela afirmou que o dinheiro ajuda a suprir as necessidades, principalmente com a medicação do filho, que é especial. “O Bolsa ajuda com a alimentação também, o básico do básico da casa. Dá aquela força", disse Nívea.

Atualmente, a entrevistada está fora do mercado de trabalho para se dedicar integralmente ao cuidado de seu filho, o que torna o Bolsa Família e a pensão que recebe as únicas fontes de renda. "Já faz 11 anos que cuido dele direto. Saí do mercado para me dedicar a ele. Tem que ter todo aquele planejamento e tal. Tenho medo de deixar ele com outras pessoas", relata. A beneficiária também destacou que o programa tem sido uma ajuda importante para garantir o sustento e o bem-estar de sua família.