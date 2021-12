Bolsa de R$ 100 a R$ 500 começa a ser paga neste sábado (18); veja como sacar

A partir deste sábado (18), começa o pagamento do programa “Reencontro com a Escola”, que concede uma bolsa de R$ 100 a R$ 500 para estudantes do ensino médio, regularmente matriculados na rede pública estadual. Inicialmente, o benefício será recebido pelos alunos que estão concluindo o ensino médio, em uma parcela única no valor de R$ 500. Para os estudantes que frequentam os demais anos, o cronograma de pagamento estará disponível na próxima segunda-feira (20), no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Para sacar o auxílio, será necessário emitir uma declaração de matrícula diretamente no site da Seduc. Após a impressão do certificado, o beneficiário deve se dirigir até uma agência do Banpará, portando algum documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho ou CNH) e o comprovante de vacinação contra a Covid-19, para quem tiver acima dos 12 anos.

Estudantes com idades inferiores a 18 anos, os pais ou responsáveis devem acrescentar o seu CPF durante a emissão do certificado de matrícula, para que o saque seja autorizado. Já para alunos matriculados nas unidades da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), a declaração será emitida diretamente nas Escolas de Ensino Técnico do Pará (EETEPAs).